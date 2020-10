Ancora problemi al ‘Grande Fratello Vip’. Uno scontro dai toni forti è infatti scoppiato nelle scorse ore nella Casa, con protagoniste Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Mentre erano tutti a pranzo, si è acceso questo confronto piuttosto duro tra le due gieffine. In un primo istante i telespettatori da casa che stavano seguendo la diretta non hanno potuto cogliere tutto il discorso, visto che i microfoni di entrambe erano spenti. Poi si è iniziato a comprendere qualcosa in più.

La Orlando ha infatti parlato con Matilde Brandi per avere un quadro più chiaro sul loro rapporto e ha detto che la coinquilina ha salutato le tre ragazze e non ha nominato lei. La Gregoraci è intervenuta quando Stefania ha iniziato ad affermare che all'interno della Casa c'è chi parla semplicemente degli altri concorrenti, senza però criticare alle spalle. L'ex moglie di Flavio Briatore ha risposto invece che ci sono troppi litigi e la 'rivale' del momento ha ribattuto che è una cosa normale.















Ad un certo punto Elisabetta ha affermato di volere più tranquillità ed ha detto: "Cara Stefania…", ma poi è stata immediatamente stoppata perché la Orlando ha dichiarato: "Se mi vuoi chiamare cara, ti chiamo anche io". E la Gregoraci ha aggiunto: "Sei in ogni discussione, ti intrometti. Sto dicendo la verità". Poi i toni della voce si sono fatti più alti e l'ex coniuge dell'imprenditore Briatore ha invitato la conduttrice televisiva a non gridare. A quel punto quest'ultima è esplosa.















Stefania Orlando ha esclamato: "Non sto urlando. E non mi dire cara Stefania come a fare la chiosa. Con me cadi male, molto male Elisabetta. Cadi male perché se cerchi la discussione io te la do. Così esci fuori anche un po'". Ma non è finita qui perché la Gregoraci ha asserito ancora: "Ho espresso il mio giudizio e ti sei sentita toccata, chissà come mai". Poi Stefania ha smesso di replicare colpo su colpo ed ha concluso così il suo intervento: "Dimmi che sono aggressiva".









Intanto, è arrivato un messaggio aereo. Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco leggono il messaggio e capiscono subito che è per Pierpaolo Pretelli e lo chiamano a gran voce. L’ex velino incredulo prova a decifrare il messaggio “Pier sei in nostro terremoto 10.0. Fan”, si legge sullo striscione dell’aereo. “Che bello, grazie!” esclama Pierpaolo ancora emozionato. Per lui una grande gioia.

