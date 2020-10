Al ‘Grande Fratello Vip’ entreranno altri concorrenti nelle prossime puntate. In attesa di conoscere i nomi ufficiali, sono circolate tantissime indiscrezioni in questi giorni e una delle più forti fa riferimento a Cristiano Malgioglio. Il sito ‘Biccy’ ha infatti riportato una sorta di anticipazione che dava come probabile l’ingresso del personaggio televisivo nella Casa più spiata d’Italia. E già sul web erano partiti a raffica numerosi commenti entusiastici da parte dei fan di Cristiano.

Ecco quanto ha scritto a tal proposito il sito: "Proprio oggi mi è giunta voce che è stato contattato anche Cristiano Malgioglio per ritornare in qualità di concorrente e pare proprio che lui abbia una gran voglia di rimettersi in gioco dopo la sua fortunata edizione del 2017. La trattativa sarebbe tutt'ora aperta ma, salvo bizze da diva dell'ultimo minuto, il suo nome sembrerebbe essere certo. Che sia proprio Cristiano Malgioglio il 'super gay' che farà compagnia a Tommaso Zorzi?".















Ma ecco arrivare la risposta dell'artista, che attraverso i social network ha smentito categoricamente il suo ingresso nel programma in onda su Canale 5. Rispondendo ad una sua fan che aveva riportato: "Se rientra Cristiano Malgioglio per me possono rinchiuderci tutti in casa", il diretto interessato ha replicato: "No tesoro…Grazie del pensiero". I suoi ammiratori dovranno quindi farsene una ragione: il vulcanico personaggio tv non prenderà parte al reality show Mediaset.















A proposito di nuovi rientri in Casa, è venuta fuori un'altra voce clamorosa sul reality show di Alfonso Signorini. Infatti, sarebbe sempre più vicino il rientro nella casa più spiata d'Italia di un'ex gieffina. Parliamo di Giulia Salemi, che potrebbe dunque concorrere per la seconda volta nel programma Mediaset. I suoi fan sarebbero già pronti a supportarla, con la speranza che possa andare avanti più a lungo possibile nel reality. Nei prossimi giorni si saprà indubbiamente di più.









L’influencer ha infatti riportato sui social: “Momenti di cambiamenti in questa fase della mia vita in tutti i sensi”. E chissà se in questi cambiamenti possa esserci davvero anche la nuova avventura al ‘Grande Fratello Vip’. C’è già chi si augura possa lasciare un segno nella casa, interessandosi ad uno dei concorrenti. Non resta che attendere riscontri ufficiali.

