Mara Venier, bingo! Questo sì che è un vero colpaccio per la signora della domenica

Antonella Clerici, il colpo di scena da Mara Venier. Il nuovo cooking show E’ sempre mezzogiorno, andato in onda già da alcune settimane su Rai1, sarà al centro dell’attenzione durante l’ospitata nello studio di Domenica In. Dopo Maria De Filippi della scorsa settimana, Mara Venier porta al cospetto del suo pubblico a casa un altro colosso del piccolo schermo.

Ormai sono trascorsi due anni da quando Antonella Clerici ha detto addio a La Prova del Cuoco, per cedere il suo posto di conduttrice a Elisa Isoardi. Una pausa che ha permesso alla Clerici di fare chiarezza su un nuovo modo di entrare nel cuore dei telespettatori con un format televisivo più avvincente e innovativo, un cooking show attento al benessere in una veste ‘bio’. (Continua a leggere dopo la foto).















Per Antonella Clerici si prefigura una stagione televisiva ricca di impegni visto che a fine novembre si vedrà alla guida del timone di un altro programma televisivo, questa volta un nuovo talent per artisti, The Voice Senior, che terrà compagni durante la prima serata dei venerdì al posto di Tale e Quale Show. Tutto accadrà con una consapevolezza diversa nella Clerici, colpita dal lutto di un caro amico e mentore, Gianfranco de Laurentiis. (Continua a leggere dopo la foto).















Proprio al celebre volto del giornalismo sportivo Rai, la Clerici deve il suo esordio sul piccolo schermo. Da quel lontano 1990 con Dribbling a oggi la conduttrice ha dato prova di aver messo in pratica tutti gli insegnamenti appresi per riuscire a conquistare il pubblico e collezionare successi e consensi. E Mara Venier non poteva che pensare di avere in studio proprio lei. (Continua a leggere dopo le foto).









Ovviamente Antonella Clerici non arà la sola a rendere entusiasmante la nuova messa in onda della domenica targata zia nazionale. Presenti anche Yari Carrisi e la compagna Thea, e ancora Ilaria Capua sulla situazione Covid. In aggiunta a Guillermo Mariotto, Serena Bortone, Luca Bianchini, Amaurys Perez, Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. Insomma, un appuntamento da non perdere.

