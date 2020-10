Il ‘Grande Fratello Vip’ sta riscuotendo sempre più successo. L’ultima puntata ha vissuto anche momenti di grande emozione, con Adua Del Vesco che si è soffermata sulla violenza subita all’età di 12 anni. Ma adesso ecco venir fuori una voce clamorosa sul reality show di Alfonso Signorini. Infatti, sarebbe sempre più vicino il rientro nella casa più spiata d’Italia di un’ex gieffina. Parliamo di Giulia Salemi, che potrebbe dunque concorrere per la seconda volta nel programma Mediaset.

Ricordiamo che nella sua precedente esperienza al ‘GF Vip’ fu protagonista dell’inizio di una storia d’amore con Francesco Monte, che poi terminò successivamente. C’è anche un suo messaggio social postato nei giorni scorsi ad aver aumentato le possibilità che questa voce sempre più insistente corrisponda alla verità. I suoi fan sarebbero già pronti a supportarla, con la speranza che possa andare avanti più a lungo possibile nel reality. Nei prossimi giorni si saprà indubbiamente di più. (Continua dopo la foto)















L’influencer ha infatti riportato sui social: “Momenti di cambiamenti in questa fase della mia vita in tutti i sensi”. E chissà se in questi cambiamenti possa esserci davvero anche la nuova avventura al ‘Grande Fratello Vip’. C’è già chi si augura possa lasciare un segno nella casa, interessandosi ad uno dei concorrenti. La Salemi avrebbe comunque già qualcuno con cui poter parlare sin da subito. Infatti, la ragazza è amica di Tommaso Zorzi, visto che si frequentano nella vita reale. (Continua dopo la foto)















Dopo la sua esperienza nell’edizione condotta da Ilary Blasi, Giulia oltre a lavorare come influencer ha deciso di rimanere nel piccolo schermo. Infatti, recentemente ha ultimato le riprese di ‘Disconnessi On The Road’, in compagnia di Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. I tre infatti, dopo aver condiviso la casa del ‘GF Vip’, sono rimasti in ottimi rapporti anche in seguito. E hanno unito l’amicizia e il lavoro, dunque gli ex gieffini hanno instaurato legami molto importanti. (Continua dopo la foto)









Nella casa vedremo anche “una nota giornalista del TG5”, parola di Alfonso Signorini. Anche in questo caso silenzio sul nome, ma Cesara Bonamici dallo studio del telegiornale ha subito replicato: “Non sono io!”. Gli ingressi sono previsti per la puntata di lunedì prossimo. Oltre alla giornalista e, forse, Claudio Sona, dovrebbe esserci Simone Susinna, ex fidanzato di Mariana Rodriguez.

