Caos totale durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’. Non è stato facile per Barbara D’Urso mantenere il controllo della situazione a causa di un furibondo litigio in studio, con protagonisti due importanti volti noti. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi e di Cristian Imparato, che si sono insultati in diretta televisiva. Non è la prima volta che i due abbiano avuto problemi, ma stavolta probabilmente è stato raggiunto l’apice dello scontro e Carmelita è rimasta sbigottita.

La donna ha accusato il cantante di essere ricorso alla chirurgia estetica, infatti secondo lei si sarebbe rifatto le labbra. Ma l’artista ha smentito categoricamente questo intervento ed ha ribattuto dicendo che è l’influencer ad essersi rifatta. L’argomento è uscito fuori proprio perché nella trasmissione Mediaset ci si stava soffermando su questo, con la presenza in studio di un ragazzo di 19 anni, che è stato denominato ‘plastic boy’, che si è sottoposto a tantissime operazioni estetiche. (Continua dopo la foto)















Cristian Imparato si è quindi scagliato contro Guendalina, affermando: “Stai zitta che sei andata pure all’anagrafe perché non ti riconoscevano nelle foto”. Il giovane ha iniziato quasi ad urlare e la Tavassi ha replicato, dicendo che lui non ha combinato nulla nella vita ed ha confermato che si è rifatto. In seguito, il cantante è esploso definitivamente, andando più sul pesante, e insultando direttamente l’ex gieffina. Le sue parole sono state veramente un attacco durissimo e personale. (Continua dopo la foto)















Il ragazzo di 26 anni ha esclamato: “Nasci come pagliaccia e dici a me ‘Tu cosa hai fatto?’. Pensa al tuo botox”. Alla fine di questo putiferio totale, Imparato ha comunque detto che in passato ha fatto qualche ritocchino: “Ho rifatto i miei primi ritocchi estetici prima di entrare nella casa del Grande Fratello”. Dunque, era vero ciò che stava dicendo la Tavassi, ma Cristian non ha accettato il fatto che lo stesse criticando, visto che anche lei ha fatto ricorso agli stessi identici interventi. (Continua dopo la foto)









