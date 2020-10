Adua Del Vesco è indiscutibilmente una delle protagoniste del ‘GF Vip’ che più stanno facendo discutere nella casa più spiata d’Italia. La sua storia finta con Massimiliano Morra e la vicenda legata a Gabriel Garko, con quest’ultimo che ha fatto il coming out, hanno rubato la scena per giorni e anche settimane. Nell’ultimo periodo stanno facendo rumore i suoi baci con la coinquilina Dayane Mello, che stanno scatenando i telespettatori da casa. Ma ecco una novità sulla famiglia.

Abbiamo visto in diretta l’intervento della sorella, ma adesso sono uscite fuori alcune foto riguardanti sua mamma. Su di lei non si sanno tantissime informazioni, ma sappiamo che ha dei profili social sia su Instagram che su Facebook. La signora si chiama Giusy Morabito e si può notare una grandissima unione da parte dell’intera famiglia e tra mamma e figlia. Sui canali social pubblica infatti immagini in compagnia di suo marito e anche e soprattutto quelle che fanno riferimento alle figlie. (Continua dopo la foto)















Giusy vive in Sicilia, precisamente a Zaffaria, e si può notare l’incredibile somiglianza con Adua. La donna è unita in matrimonio con Giovanni Cannavò, ovvero il papà della gieffina e della sorella Francesca. Attraverso i social network la signora Morabito invita tutti i suoi follower a sostenere con forza la Del Vesco affinché con i voti da casa possa rimanere quanto più a lungo possibile nel reality show di Alfonso Signorini. Da parte sua un amore incondizionato verso la giovane attrice. (Continua dopo la foto)















Nel corso del reality show di Alfonso Signorini è saltata fuori anche la verità sul rapporto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. I due, in realtà, non sono mai stati insieme e finalmente hanno svelato il motivo della loro lite. Attraverso un gioco di Signorini, alla domanda se avessero mai fatto sesso, Adua è stata categorica ”Assolutamente no”, Massimiliano ha tentennato: ”Nì, non abbiamo fatto sesso ma c’è stato qualcosa di molto vicino”. ”No vabbè io ribalto i tavoli, ma sta scherzando”. (Continua dopo la foto)









Alla fine Massimiliano aveva chiarito e confessato: “In realttà c’è stato un periodo in cui l’ho corteggiata moltissimo, ho quasi superato il limite, ci tenevo tanto. L’ho corteggiata al limite dello stalking”. Sulla loro storia era intervenuto anche Alberto Tarallo della Ares: “La storia di Adua e Massimiliano era finta e studiata a tavolino da me, Enrico Lucherini e dal mio compagno Teodosio Losito.

