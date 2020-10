Elisa Isoardi sta lavorando duramente per farsi trovare pronta al prossimo appuntamento di ‘Ballando con le stelle’. Ma, come spesso è accaduto in questa sfortunata edizione del programma condotto da Milly Carlucci, non sono mancati problemi anche stavolta. La donna ha infatti annunciato di avere alcune problematiche fisiche, in particolare alla sua caviglia. Ha anche postato un’immagine che ha testimoniato una situazione spiacevole, che avrebbe voluto evitare assolutamente.

La conduttrice televisiva è andata immediatamente dai fisioterapisti per cercare di risolvere subito questo fastidio, che rischia altrimenti di causarle un disagio non da poco. “E fisio sia” ha scritto, oltre ad aggiungere: “Ecco la situazione attuale”. Successivamente ha voluto dire altro soffermandosi sul grande lavoro svolto dai fisioterapisti, che fanno di tutto per rimettere in sesto i protagonisti della trasmissione. Ecco dunque cosa ha affermato la protagonista di ‘Ballando con le stelle’. (Continua dopo la foto)















Elisa ha dichiarato: “Loro sono i nostri angeli. Io non li vedevo da due settimane ed ero felicissima. Poi dopo la costola cosa abbiamo qui? Il tendine d’Achille. Vi piace come cosa? Bene, crepi il lupo e viva il lupo”. Nella foto che inquadra il problema, ha riportato: “Caviglia mia”. Nonostante tutto, i suoi sguardi sono sembrati abbastanza tranquilli, quindi non dovrebbe trattarsi di niente di grave. Nella serata di sabato 17 ottobre, dovremmo vederla regolarmente all’opera con Raimondo Todaro. (Continua dopo la foto)















Ieri Antonella Clerici ha accolto, sempre in collegamento, Elisa Isoardi a “È sempre mezzogiorno”. Le due conduttrici che si sono passate il testimone a La Prova del cuoco si sono dunque ritrovate insieme in tv in un programma culinario. La Isoardi, che attualmente è impegnata nel fortunato show di Rai1 Ballando con le Stelle si è presentata a sorpresa insieme a sua zia, direttamente dal salotto di casa. “Sono a casa, ti guardo tutti i giorni e saluto tutti”, ha detto la bella Elisa. (Continua dopo la foto)









“Sei bravissima a ballare e sei di una sensualità e una bellezza. Sei innamorata? Perché hai una luce particolare”, le parole con tanto di frecciatina su Todaro di Antonellina. Ma a giudicare dalla risposta, Elisa Isoardi era pronta a una domanda di questo tipo. “Sono innamorata del programma e infatti devo ringraziare davvero molto Milly e poi sembriamo davvero atleti”.

