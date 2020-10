Sicuramente l’avventura di Elisabetta Gregoraci al ‘Grande Fratello Vip’ sta facendo discutere parecchio anche all’esterno della casa. Le affermazioni della conduttrice e showgirl sull’ex marito Flavio Briatore non sono state apprezzate da molte persone e nelle ultime ore è voluto intervenire sulla questione una personalità non da poco, ovvero Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha contestato le uscite infelici della gieffina, che secondo il suo parere avrebbe fatto meglio a non farle.

Senza fare troppi giri di parole, il marito di Maria De Filippi ha bollato come "fuori luogo" alcune frasi pronunciate dalla bellissima Elisabetta. Ma non è tutto perché Costanzo ha continuato a dire la sua al settimanale 'NuovoTv', affermando che certe cose non andrebbero dette pubblicamente. Trattandosi anche e soprattutto di questioni private, dunque riservate, andrebbe rivisto il suo atteggiamento. E chissà se Alfonso Signorini aggiornerà la concorrente su questa critica.















Il popolare presentatore ha asserito: "Elisabetta Gregoraci dovrebbe rendersi conto che parlare male di Briatore in diretta televisiva non è un gesto elegante, svelando anche questioni personali". Anche se, per onore di cronaca, bisogna dire che recentemente la situazione sembra essere diventata più tranquilla grazie ad una lettera inviata dall'imprenditore e letta in una puntata del 'GF Vip'. La conclusione di Maurizio Costanzo è però un'ulteriore bacchettata nei confronti della donna.















"Continua a parlare della sua vita con l'ex e questo è un modo per ribadire: 'Io non sono famosa in quanto Gregoraci, ma perché sono l'ex moglie di Briatore'". Non ha usato dunque parole leggere Costanzo nel giudicare il comportamento di Elisabetta. Staremo a vedere se tra qualche ora Signorini tirerà nuovamente in ballo la vicenda legata all'ex coppia. Non resta che aspettare la puntata di stasera per saperne di più. Chissà come potrebbe reagire Elisabetta dinanzi a questi commenti.









Nelle ultime ore, quando Elisabetta è rientrata nella Casa dopo i giorni nel cucurio, ha trovato ad attenderla proprio Pierpaolo. Tra i due c’è stato un caloroso abbraccio e quello che, secondo la prospettiva fornita dalla telecamera che li ha inquadrati, è sembrato essere un bacio. Pierpaolo Pretelli ha sentito la mancanza della mora 40enne nei giorni in cui è stata rinchiusa nel cucurio e ha deciso di raggiungerla nel suo letto.

