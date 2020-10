Continuano le conoscenze al Trono Over di Uomini e Donne. Dopo il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, il programma condotto da Maria De Filippi è ricominciato con un nuovo format mixato tra Trono Classico e Over, il format nato nel 2010 che nel giro di dieci anni ha conquistato il cuore dei telespettatori del dating show di Canale 5.

Dame a cavalieri flirtano e litigano e tra un’uscita e un’altra c’è anche qualcuno che si innamora. Basti pensare a Sossio Aruta e Ursula Bennardo, diventati genitori lo scorso ottobre della piccola Bianca. Tra i vari protagonisti diventati ormai vere e proprie colonne portanti del programma c’è sicuramente Valentina Autiero. Romana, classe 1979, la dama ha iniziato la conoscenza di Germano Avolio e tra i due sembra che sia nata già una grande complicità. (Continua a leggere dopo la foto)















Tra di loro, infatti, c’è stato già un bacio e la dama romana sembrerebbe essere molto attratta dal bel Germano. In passato Valentina ha avuto diverse frequentazioni e gli appassionati del dating show di Maria De Filippi ricorderanno sicuramente quella con David Scarantino. Il cavaliere aveva poi deciso di chiudere la frequentazione e alla fine era uscito dal programma insieme a Cristina Incorvaia. Nel 2018 i due hanno partecipato al reality show Temptation Island e poco dopo la loro storia è finita. (Continua a leggere dopo la foto)















Valentina Autieri ha dichiarato di avere bisogno di trovare un uomo attivo e sicuro di se stesso, curato nell’aspetto fisico e interessato ad avere un rapporto serio e maturo. Ha conosciuto diversi cavalieri anche se per il momento non è riuscito a trovare la persona giusta. Con Germano sarà amore? Intanto scopriamo qualcosa in più sul cavaliere. Occhi e capelli scuri il bel Germano, 32 anni, è un fotomodello di abbigliamento, personal trainer e si occupa anche di web e pubblicità. (Continua a leggere dopo la foto)









“Di solito sono una persona che tende ad organizzare le uscite ed invece Germano mi ha completamente sorpresa da questo punto di vista. – ha detto la dama – È stato lui che ha organizzato tutto: mi è venuto a prendere, mi ha portato dei fiori, siamo andati in un ristorante a mangiare una carbonara e alla fine c’è stato anche un bel bacio, uno di quelli veri e sentiti”.

“Incompetente!”. Flavio Briatore, nuovo violento attacco alla politica. Dopo le critiche arriva una risposta al veleno