Sempre alta la tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini. Da questa mattina il figlio di Alba Parietti appare in crisi e sfiduciato tanto che è anche scoppiato a piangere. Il ragazzo ha iniziato a confidarsi con Andrea Zelletta, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah che continuano a sostenerlo e a stargli vicino.

Alba Parietti sta vedendo tutto da casa e attraverso il suo profilo Instagram ha provato a fare chiarezza sul momento che sta vivendo il figlio. Vedendolo da casa in profonda crisi, Alba Parietti ha scritto un messaggio per il figlio: “Il mese di ottobre è una tragedia ogni anno. Troppe perdite incolmabili, improvvise troppi ricordi tristi e angoscianti. Luana la Nonna. In pochi giorni si concentrano i più grandi dolori di tutta una vita E fanno male”. (Continua dopo la foto)















Il post della Parietti è abbastanza lungo e prosegue così: “Non entro nel merito della discussione partita da uno scherzo e finita in una discussione infinita. Ma vedo malessere diffuso per entrambi e non solo. Ognuno ha i suoi fantasmi i suoi dolori i suoi affetti fuori dalla porta. Per sopravvivere in situazioni stressanti ci vuole generosità, empatia e comprensione”. (Continua dopo la foto)















Alba Parietti fa riferimento alla fidanzata del figlio, Luana, scomparsa nel 2006 a causa di un incidente stradale. Poi parla anche dello scherzo di questa notte di cui il figlio è stato vittima: ““Futili discussioni che lì sembrano enormi ma non sono niente. Sono incomprensioni da poco, un po’ di stress, malinconia, stanchezza ed egoismo”. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda lo scherzo, Tommaso Zorzi ha confessato a Francesco Oppini di essersi preso una cotta per lui. “Franci ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato… è una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra guardami ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie”.

“Incompetente!”. Flavio Briatore, nuovo violento attacco alla politica. Dopo le critiche arriva una risposta al veleno