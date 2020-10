“È figlia di un altro uomo”. Choc a Storie Italiane, il cantante lo ha scoperto così: anni di bugie e di dolore

Per tanto tempo il segreto è rimasto nascosto nel profondo. Poi, quando è venuto a galla, è esploso con la forza di una bomba. Sono passati anni ma il dolore resta. Stamani lo ha raccontato per la prima volta davanti ai microfoni di Eleonora Daniele, in uno studio di Storie italiane in cui è sceso un gelo tombale tanto che la conduttrice, per diversi secondi, è rimasta imbambolata con le parole strappate via dalla sua bocca.

E così, del resto, non sarebbe potuto essere. “Alcuni anni fa ho scoperto di non essere il padre biologico della figlia che ho cresciuto. C’è stata anche una sentenza […] Da quel momento quella che credevo fosse mia figlia, ha scelto di non avere più alcun tipo di rapporto con me”. Queste le parole pronunciate dal cantante. Continua dopo la foto















È successo subito prima della fine della trasmissione con Eleonora Daniele che ha commentato: “Sono sconvolta”. “Una serie di circostanze mi hanno portato a fare degli accertamenti” ha raccontato subito dopo Paolo Mengoli a Storie Italiane, rispondendo alla domanda di Eleonora Daniele che, con molta discrezione, gli ha chiesto come ha scoperto questa dolorosa verità. Continua dopo la foto















“Durante una discussione mia figlia mi ha detto “Non sei un padre tu!” […] Madre e figlia penso sapessero tutto” ha dichiarato. Monica Setta, presente in studio a Storie Italiane, gli ha quindi chiesto se ha fatto il disconoscimento di paternità. “Si, l’ho fatto” ha confermato Paolo Mengoli, rivelando inoltre: “Ho anche fatto fare il test del DNA di nascosto. Non avevo mai raccontato a nessuno questo macigno che mi sono portato dentro per anni”. Continua dopo la foto











Cuore buono, Paolo Mengoli ha dedicato una buona parte della sua vita e del suo tempo a svolgere una grande azione di solidarietà sociale. Da oltre 30 anni è anche testimonial della FA.NE.P. (Famiglia Neurologia Pediatrica) che opera al Gozzadini di Bologna all’interno dell’Ospedale Sant’Orsola e che si occupa di problemi neurovegetativi dei bambini, nonché alle patologie riguardanti i disturbi alimentari come l’anoressia e la bulimia.

