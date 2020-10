Battutaccia di Marco Baldini e nello studio de ‘La vita in diretta’ è gelo. Alberto Matano in totale imbarazzo

Ciò che è andato in scena nel pomeriggio del 15 ottobre a ‘La Vita in diretta’ probabilmente scatenerà mugugni e qualche polemica anche nei prossimi giorni. Alberto Matano ha avuto come ospite Marco Baldini e il protagonista negativo di un siparietto è stato proprio quest’ultimo. Il suo intento era quello di far ridere i presenti in studio, ma non ci è riuscito visto che è calato letteralmente il gelo. Lo speaker radiofonico si è soffermato sull’ultima affermazione di Tiziano Ferro.

L’artista originario di Latina ha infatti confessato pubblicamente di aver avuto grossi problemi di dipendenza con l’alcol e, commentando quelle rivelazioni di Ferro, Baldini se n’è uscito con una frase che avrebbe potuto forse evitare. Non a caso, il padrone di casa della trasmissione Rai è apparso abbastanza perplesso ed ha ammesso di non aver compreso lo scopo di questa battuta. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono state le parole che hanno scosso la puntata odierna. (Continua dopo la foto)















Il conduttore radiofonico ha quindi esclamato: “Adesso capisco cosa voleva dire con Rosso Relativo”, citando dunque la canzone del cantautore laziale. Quando ha notato uno sguardo stupito di Matano, Marco ha aggiunto: “Volevo sdrammatizzare”. Da parte sua sono giunte le scuse per l’accaduto ed ha confermato che i suoi intenti erano assolutamente in buona fede. Tenuto conto che l’argomento era così importante, voleva un po’ sdrammatizzare la situazione. (Continua dopo la foto)















Il presentatore de ‘La Vita in diretta’ ha ripreso successivamente a sorridere ed ha confidato senza giri di parole: “Non l’ho capita, non ho colto”. Parlando sempre di Tiziano Ferro, l’altro ospite Roberto Poletti ha dichiarato: “Non lo fa per pubblicità, ma per aiutare i giovani sull’argomento”. Al termine della discussione, Marco Baldini è ritornato serio ed ha detto: “Anche io ho avuto una dipendenza, ne sono uscito e capisco quello che ha passato”. Nessun caso quindi. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore Matano ha ricevuto un Tapiro da ‘Striscia la Notizia’. E alle accuse di essere un raccomandato ha risposto: “Ho cominciato a lavorare in Rai a 25 anni. Ho fatto un concorso e tanta gavetta. La storia professionale di ognuno parla per noi, ognuno ha conoscenze e amici”. “È molto amico di Amadeus, non è che il prossimo pugnalato sarà lui?”, ha chiesto poi Staffelli. E lui: “Ma davvero? Mi guardi in faccia”.

