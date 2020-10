“Perché sono sparite”. Coronavirus, via da Uomini e Donne le mascherine. Ora viene fuori la verità

A ‘Uomini e Donne’ era consuetudine usare le mascherine trasparenti per proteggersi dalla diffusione del coronavirus. Adesso però il pubblico da casa si è accorto che non sono più utilizzate dai protagonisti del dating show di Canale 5 e in molti si sono chiesti quali fossero i motivi di questo cambiamento. Una spiegazione è arrivata in queste ore e fa riferimento ad alcune affermazioni del Cts, ovvero il Comitato Tecnico Scientifico che supporta il governo da inizio pandemia.

Il comitato di esperti ha infatti dato parere negativo a questi dispositivi di protezione individuale trasparenti. Anzi, c'è stata una vera e propria condanna perché non servirebbero affatto a garantire sicurezza. Hanno quindi invitato tutti i programmi, sia di Mediaset che della Rai, ad evitare questo uso non positivo delle mascherine. Dunque, non è stato solamente 'UeD' ad intraprendere questa strada, visto che i telespettatori hanno visto questi dispositivi anche in altre circostanze.















Si sono segnalati tali utilizzi anche a 'Tale e Quale Show' e a 'Name That Tune'. Stando a quanto fin qui riferito, questa tipologia di mascherine sarebbe molto importante per coloro che sono non udenti, visto che favorisce una maggiore lettura del labiale. Ma non è affatto una misura utile a prevenire il contagio da Covid-19. Pare che alcune particelle di saliva possano ugualmente uscir fuori contagiando l'altra persona che si ha di fronte. E c'è anche uno studio che conferma questa tesi.















Secondo quanto ha scoperto uno studio che è stato anche pubblicato sulla rivista 'Physics of Fluids', questi dispositivi di protezione individuale trasparenti riescono a bloccare un colpo di tosse e uno starnuto, ma non a frenare un'eventuale gocciolina, il cosiddetto droplet, che dunque potrebbe finire comunque nell'ambiente ed infettare altri soggetti. Di qui dunque la decisione del programma di Maria De Filippi di attenersi a queste indicazioni e di bandire queste mascherine.









Nella puntata del 15 ottobre, sono stati assunti toni a dir poco bollenti soprattutto a causa di alcune frasi di Simone Bolognesi utilizzate per raccontare le sue uscite con Daniela. La De Filippi è intervenuta in prima persona facendo intuire di non aver gradito per niente il comportamento assunto dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Per concludere ha dunque affermato: “Stendiamo un velo pietoso”.

