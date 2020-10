Ballando con le Stelle, scandalo Antonio Catalani. L’incredibile retroscena su quel pesante ‘no’

Antonio Maria Catalani, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Holaf, è un artista italiano diventato noto ai telespettatori italiani per la sua partecipazione alla quindicesima edizione di ‘Ballando con le stelle’, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. In queste ore il ballerino è balzato agli onori delle cronache per via della decisione del programma di annullare il televoto dello spareggio che vedeva a rischio eliminazione l’artista e la ballerina Tove Villfor e la coppia formata da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira.

Le due coppie erano finite a rischio eliminazione la scorsa settimana, nel corso della quarta puntata, ma la resa dei conti era stata rimandata a sabato 17 ottobre. Lo staff di Milly Carlucci è stato costretto ad annullare la sfida per presunte anomalie. A divulgare la notizia un comunicato stampa diramato dalla stessa produzione di Rai 1 che ha deciso di annullare lo spareggio e indagare sulla faccenda. (Continua a leggere dopo la foto)















Dalle prime analisi è emerso che le votazioni arrivate in favore del pittore Antonio e della ballerina Tove sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti (Turchia, Arabia Saudita e Bangladesh). Ma c’è un’altra notizia bomba che riguarda il concorrente di Ballando con le stelle. A svelarlo è TPI, informatissimo sul tema perché Selvaggia Lucarelli dirige il settore degli spettacoli. (Continua a leggere dopo la foto)















Il retroscena riguarda il rifiuto di Antonio Catalani a partecipare a “Domenica In”. Molti telespettatori avevano lamentato la sola presenza di Costantino della Gherardesca nel talk di zia Mara dedicato al programma condotto da Milly Carlucci e oggi il sito ha svelato il motivo dell’assenza. (Continua a leggere dopo la foto)









“Un malumore che ha portato Catalani – si legge – a rifiutare anche un invito, il giorno successivo, a “Domenica in”, dove la questione è stata in parte affrontata solo da Costantino. (…) Ad ogni modo Catalani, furente, si sarebbe messo di traverso, negando persino un intervento via Skype nel programma condotto da Mara Venier”.

GF Vip, il trash è servito: la vippona non regge e fa la pipì a letto