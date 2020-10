“Sei innamorata?”. Antonella Clerici coglie la palla al balzo: la reazione di Elisa Isoardi

Dopo Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo della scorsa mattina, Antonella Clerici ha accolto, sempre in collegamento, Elisa Isoardi a “È sempre mezzogiorno”. Le due conduttrici che si sono passate il testimone a La Prova del cuoco si sono dunque ritrovate insieme in tv in un programma culinario.

La Isoardi, che attualmente è impegnata nel fortunato show di Rai1 Ballando con le Stelle si è presentata a sorpresa insieme a sua zia, direttamente dal salotto di casa. “Sono a casa, ti guardo tutti i giorni e saluto tutti”, ha detto la bella Elisa alla presentatrice, che si è subito complimentata con lei per quello che sta facendo nel programma del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Poi ha colto la palla al balzo per approfondire il suo rapporto con il partner di ballo Raimondo Todaro. (Continua dopo la foto)















“Sei bravissima a ballare e sei di una sensualità e una bellezza. Sei innamorata? Perché hai una luce particolare”, le parole con tanto di frecciatina su Todaro di Antonellina. Ma a giudicare dalla risposta, Elisa Isoardi era pronta a una domanda di questo tipo. E infatti ha immediatamente glissato sul gossip che si rincorre da settimane con Todaro. (Continua dopo la foto)















“Sono innamorata del programma e infatti devo ringraziare davvero molto Milly e poi sembriamo davvero atleti, torno stanca a casa e non ho neanche il tempo di pensare all’amore, dovrai trovarmelo tu il fidanzato, Antonella”, ha replicato la concorrente di questa decima edizione di Ballando con le Stelle che, come confermato da lei stessa, rappresenta una ripartenza. (Continua dopo le foto)











A quel punto ha ripreso la parola la padrona di casa che non ha voluto farsi sfuggire l’occasione per fare una piccola allusione sulle storie d’amore sfortunate di entrambe: “In passato siamo state entrambe sfortunate sotto questo punto di vista, adesso io sono felice e tocca a te”. Nonostante i gossip, Elisa Isoardi si è detta molto felice in questo periodo della sua vita. Non è ancora chiaro il suo futuro televisivo dopo lo show del sabato sera, ma certo è che sta riscuotendo un grande successo a Ballando con le Stelle.

