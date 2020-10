“Per me devi morì schiattato”. Temptation Island, succede tutto dopo l’ennesima delusione

È una delle coppie più burrascose di Temptation Island, ma forse stavolta si è superato il limite. Nella quinta puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno di nuovo catturato l’attenzione di tutti. In più di un’occasione Nello aveva provocato la reazione infuriata di Carlotta visto il suo atteggiamento nei confronti della single Benedetta, con la quale non sono mancati i momenti di complicità.

Stavolta Carlotta è letteralmente esplosa. Invitata nel ‘pinnettu’ le sono stati mostrati alcuni video in cui il fidanzato Nello appare sempre più vicino alla tentatrice Benedetta. Di sicuro una risposta che Carlotta non si aspettava, dal momento che l’idea di partecipare al programma è stata proprio la sua. L’obiettivo era quello di verificare i sentimenti di Nello nei suoi confronti visto che mentre lei voleva sposarsi lui prendeva tempo. (Continua a leggere dopo le foto)















Sono diverse le dichiarazioni di Nello che mandano Carlotta su tutte le furie. Prima fa apprezzamenti a Benedetta per il suo fisico: “Mi sta stretto il costume”. Poi aggiunge: “Benedetta nel modo di apparire e di vestire è top” ed infine: “Ma quanto è bella la mia compagna di viaggio”. La reazione di Carlotta è esplosiva: “Sei anni che sono stata con lui, mi vergogno io”. Insomma, se Carlotta si aspettava di rinvigorire la sua relazione con Nello dopo sei anni è stata fortemente delusa. E a questo punto la loro storia appare segnata. (Continua a leggere dopo le foto)























Non bastassero gli apprezzamenti di Nello per Benedetta, infatti, ecco che anche gli altri concorrenti si sono resi conto che qualcosa nella storia con Carlotta non va più. Qualcuno è arrivato ad esclamare: “Le probabilità che esci fidanzato sono uno su un milione”. E a Carlotta non resta che prendere atto della situazione: “Che schifo, abbiamo toccato veramente lo schifo”. E poi l’affondo: “Per me devi morì schiattato. Io lo rovino. Carlotta non c’è più, per tutta la vita”. (Continua a leggere dopo le foto)

Non ci sono più dubbi, Nello si è preso una bella cotta per Benedetta: “Non pensavo di venire qui e prendere la donna top”. E ancora: “Quanto sei bella ca..o”. Infine la goccia che fa traboccare il vaso: “Sta uscendo il mio lato peggiore, il romanticismo”. E a questo punto la reazione di Carlotta è gelida: “Con me non è mai uscito infatti”.

