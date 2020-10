“Mio marito Osvaldo…”. E poi sono lacrime: Orietta Berti “crolla” in diretta davanti a Eleonora Daniele

La puntata del 15 ottobre di ‘Storie Italiane’ ha avuto una conclusione davvero molto emozionante. La conduttrice Eleonora Daniele ha invitato la cantante Orietta Berti, che ha voluto raccontare alcuni momenti intimi della sua vita privata. Si è lasciata trasportare ed ha annunciato pubblicamente che il marito Osvaldo non sta attraversando un periodo facile. Infatti, non ha l’opportunità di seguirla quando lei deve necessariamente spostarsi per motivi di natura lavorativa.

Il coniuge ha infatti alcuni problemi di salute: “Non può più seguirmi durante i miei viaggi di lavoro. Ha un problema agli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi”. Fortunatamente c’è un’altra persona molto speciale che la supporta sempre anche fisicamente: “Al suo posto, però, mi segue nostro figlio Otis”. Poi Orietta si è letteralmente emozionata quando ha visto alcuni filmati lanciati. (Continua dopo la foto)















La padrona di casa le ha fatto vedere alcuni video riguardanti proprio l’uomo della sua vita: “Non riesco a non commuovermi quando vedo foto sue”, ha affermato la Berti. La quale ha poi aggiunto: “Osvaldo mi ha sempre rispettata. Lui è stato da subito un marito grande e un padre esemplare. Non l’ho mai sentito con la voce alterata”. Le sue belle considerazioni sul marito non sono finite qui, infatti l’artista ha voluto dire ancora qualcosa di bello sulla sua persona. (Continua dopo la foto)















Orietta Berti ha concluso, affermando: “Non avrei potuto trovare un uomo migliore, il nostro è sempre stato un grande amore. Lui mi sa consigliare anche nel lavoro e non mi lascia mai sola, neppure nei momenti più difficili”. Al termine dell’intervista, la Daniele ha esclamato: “Ho fatto piangere la Berti”. Ed effettivamente è stato così perché quelle immagini di Osvaldo le hanno provocato un sentimento di profonda commozione. A dimostrazione del suo immenso amore per l’uomo. (Continua dopo la foto)









Dopo la polemica con Fedez, Eleonora Daniele ha chiesto scusa per le sue frasi: “L’altro giorno, parlando di Chiara Ferragni, in uno spazio dedicato al lancio del suo bel documentario in onda su Rai2, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta, senza nessuna polemica. Lo sfogo di Fedez ha scatenato una sorta di bullismo”.

Loredana Lecciso, la soffiata su Alfonso Signorini: il clamoroso retroscena sul GF Vip