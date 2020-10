Loredana Lecciso, la soffiata su Alfonso Signorini: il clamoroso retroscena sul GF Vip

Lunedì 12 ottobre ”Io ti Cercherò” ha battuto Grande Fratello Vip dopo un primo pareggio in share. La seconda puntata della fiction su Rai1 ha raccolto 4.649.000 spettatori pari al 19,5% di share, mentre i telespettatori sintonizzati su Calane 5 sono stati 3.120.000, pari al 18,7% di share. La quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha messo sul piatto gustose storie che hanno appassionato i telespettatori, ma sembra arrancare in fatto di ascolti.

Dal coming out di Gabriel Garko, ex 'fidanzato' di Adua Del Vesco, all'Ares Gate che ha visto protagonisti l'attrice siciliana e Massimiliano Morra, alla clamorosa rivelazione dei due, che la scorsa puntata hanno confessato di non aver mai avuto una storia d'amore.















Anche quest'anno Alfonso Signorini è affiancato da due opinionisti, il cantante Pupo, Enzo Ghinazzi, e Antonella Elia, reduce dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto. E proprio sulla scelta dell'opinionista, il settimanale Oggi ha lanciato un gustoso retroscena. Già, perché prima di Antonella Elia, Alfonso Signorini avrebbe voluto Loredana Lecciso.















È stata proprio la compagna di Albano Carrisi a rivelarlo dalle pagine del settimanale diretto da Umberto Brindani. "Signorini mi ha chiamata dicendomi che ipotizzava per me il ruolo di opinionista – ha spiegato la Lecciso – Ma poi, così come si è fatto vivo, è sparito, non l'ho più sentito e non se n'è fatto niente". Loredana Lecciso è stata così scaricata da Alfonso Signorini dopo aver rifiutato il ruolo da concorrente.









Questo, nonostante aver accettato il ruolo di opinionista all’interno dello studio di Cinecittà. “Non ce la farei a essere spiata 24 ore su 24, in tv mi piace fare l’ospite”, ha raccontato la compagna di Al Bano. In effetti, prima che iniziasse il Grande Fratello Vip 5, voci della sua presenza all’interno della casa si erano rincorse per settimane.

