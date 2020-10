Matilde Gioli: età, altezza, peso, fidanzato e vita privata dell’attrice di Doc – Nelle tue mani

Matilde Gioli è una delle attrici italiane più apprezzate negli ultimi anni. Stasera, ad esempio, la vedremo in “Doc – Nelle tue mani” nei panni di una specializzanda innamorata del protagonista, Andrea Fanti, ruolo interpretato da Luca Argentero. Una serie, questa, che sta avendo un largo successo di pubblico e che, tra l’altro, racconta una storia vera. In particolare Giulia aveva una relazione con Andrea prima che questi perdesse la memoria.

Proprio da quest'ultimo la specializzanda aveva imparato a fare il medico, utilizzando solo analisi e numeri, senza farsi trascinare emotivamente. Ma, fin dalla sua prima esperienza nel cinema, Matilde ha avuto la fortuna di essere scoperta da Paolo Virzì che l'ha fatta esordire nel pluripremiato film "Il capitale umano" del 2013. Una vera svolta per un'attrice appena 25enne visto che la pellicola si è aggiudicata 7 David di Donatello e altrettanti Nastri d'Argento, 4 Ciak d'Oro e un Globo d'Oro. Insomma una partenza col botto.















Grazie al ruolo interpretato ne "Il capitale umano" Matilde Gioli si fa conoscere, vincendo il Premio Biraghi per gli attori emergenti ai Nastri d'Argento 2014 e sul grande schermo iniziano a piovere le occasioni. Dopo l'apparizione in un episodio di Gomorra – La serie Matilde partecipa a tre film "Solo per il Weekend", "Belli di Papà" e "Un Posto Sicuro". Poi tocca alla miniserie tv "Di padre in figlia", un successo su Rai Uno, dove viene diretta da Riccardo Milani e recita al fianco di Alessio Boni e Cristiana Capotondi.















Matilde Gioli è milanese, classe 1989, una laurea in Filosofia ed il suo vero nome è Matilde Lojacono poiché ha preso il cognome dalla madre utilizzandolo come nome d'arte. È alta 1 metro e 68 e pesa 57 chili. Sulla sua vita privata è estremamente riservata. Sappiamo che uno dei suoi ex è l'attore Francesco Scianna, che abbiamo apprezzato tra l'altro in "La mafia uccide solo d'estate". Attualmente Matilde ha dichiarato di essere fidanzata con Matteo, un operatore finanziario. Il suo profilo Instagram conta oltre 250mila follower.









Visualizza questo post su Instagram EASY DOES IT 🕷 Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli) in data: 30 Set 2020 alle ore 1:42 PDT

Nel 2016 Matilde Gioli ha ricevuto il Premio Afrodite come miglior attrice emergente e successivamente ha esordito in tv anche come valletta nel remake di “Rischiatutto” con Fabio Fazio. Nel 2018 ha preso parte al film di Giovanni Veronesi “Moschettieri del Re – La penultima Missione”, mentre tra il 2019 e il 2020 ha avuto due piccoli ruoli ne “Gli Uomini d’Oro”, regia di Vincenzo Alfieri, e nella commedia “È Per Il Tuo Bene”, diretta da Rolando Ravello, in cui interpreta la figlia di un imprenditore impersonato da Marco Giallini.

