“Perché ce l’hanno tutti con me”. Franceska Pepe parla dopo l’uscita dal GF Vip

È rimasta nella casa del Grande Fratello Vip soltanto due settimane, ma forse è riuscita a lasciare il segno più di quanto sperato. Franceska Pepe è torntata a parlare dell’esperienza nella casa e soprattutto dei primi momenti subito dopo il suo ingresso. In un’intervista a “Chi” Franceska ha spiegato che la sua avventura è stata caratterizzata fin dall’inizio da un atteggiamento tutt’altro che amichevole da parte degli altri concorrenti.

In particolare l’influencer Tommaso Zorzi aveva preso di mira la 28enne di Sarzana, indicandola come una “vittima sacrificale”, salvo poi cambiare idea dopo averla conosciuta meglio. “Appena sono entrata – ha rivelato Franceska all’intervistatore – mi aveva adocchiato come la prima vittima sacrificale in quanto non famosa come altri concorrenti, poi gli ho dato filo da torcere e, tra liti e scherzi, forse ha capito che potevo essere un’ottima complice”. (Continua dopo la foto)















Dopo un avvio difficile, però, Franceska Pepe è riuscita a farsi largo nonostante l’atteggiamento di qualche concorrente. Il suo modo di fare l’ha portata, ad esempio, a far cambiare idea a Tommaso Zorzi che l’aveva presa subito di mira e, anzi, pare che le discussioni siano servite. “Penso sia intelligente – ha detto Franceska riferendosi a Tommaso – del resto chi cambia opinione lo è. Ha iniziato lui a provocarmi, io gli ho solo fatto capire che non poteva mettermi i piedi in testa. Le liti sono servite a conoscerci meglio”. (Continua dopo le foto)















Ovviamente Tommaso Zorzi non è stato l’unico a cercare di mettere i bastoni tra le ruote a Franceska la quale ha fatto sapere che soltanto una persona non si è fatta coinvolgere dagli altri nei soliti giochi: “Nella casa si sono formati gruppetti che si spalleggiano a vicenda, l’unica a mantenere la sua posizione è stata Guenda”. Dunque dietro quell’aria innocente si nasconde una donna capace di reagire e pronta a lottare per farsi valere. Anche se la sua esperienza è stata breve Franceska Pepe è riuscita comunque a dire la sua. (Continua dopo le foto)









Non appena eliminata la reazione di Franceska è stata di gioia, ma un po’ di rammarico è rimasto. “Appena sono uscita mi sembrava di volare: rivedere i miei cari, fare quello che voglio, insomma la libertà in generale è impagabile. Non posso negare che, se fossi stata più a lungo, vi avrei regalato molte più emozioni. Dietro a Franceska con la k c’è un mondo e due settimane non sono mica sufficienti per visitarlo tutto”.

“Può succedere”. Franceska Pepe non smentisce il tema più ‘caldo’. E il gossip esplode in un secondo