Peacock sfida Netflix (e gli altri grandi) con una tripla offerta

Peacock, il servizio streaming di NBC Universal, è stato lanciato ufficialmente negli Stati Uniti con tre diverse offerte: una free e due premium. Offre più di 20mila ore di contenuti da reti e studi tra cui NBC, Bravo, USA Network, SYFY, Oxygen, E!, CNBC, MSNBC, NBCSN, Golf Channel, Universal Kids, A&E, ABC, CBS, The CW, FOX, HISTORY, Nickelodeon, Showtime, Universal Pictures, DreamWorks, Focus Features, Illumination, ViacomCBS, Paramount, Lionsgate, Warner Bros. e Blumhouse. Una novità nell’offerta di streaming tv commentata da Paolo Lugiato, esperto di mercato Tlc.

Inoltre, offrirà film e show di Peacock Original; oltre 30 canali tv; serie della stagione in corso e speciali di NBC e Telemundo; notizie e sport in diretta; highlights giornalieri di tendenza da TODAY, NBC Nightly News, Meet the Press, Noticias Telemundo, MSNBC, CNBC, NBC Sports, E! News e Access Hollywood.















“Questo è un momento storico per la nostra azienda: siamo orgogliosi di presentare Peacock ai consumatori di tutta la nazione – una visione innovativa che è stata portata in vita da un incredibile team di persone provenienti da Comcast, NBCUniversal e Sky”, ha dichiarato Matt Strauss, presidente di Peacock. “Dai film agli show, classici e originali, alle notizie in diretta, allo sport, ai canali e ai contenuti di tendenza provenienti da tutto il mondo, Peacock è l’unico servizio di streaming gratuito e premium adv-supported che riunisce in un unico luogo tutto ciò che i consumatori amano della televisione e dello streaming”.















Peacock Free offre 13.000 ore di contenuti NBC Universal, incluse le serie ancora in onda una settimana dopo la loro prima. Peacock Premium (con adv limitato a 5’ per ora) è l’opzione a 4,99 dollari e include tutto ciò che il servizio di streaming ha da offrire (oltre 20.000 ore di contenuti), compresi i Peacock Original e la disponibilità il giorno dopo di programmi televisivi in corso. Peacock Premium (senza pubblicità) è a 4,99 dollari per gli abbonati Comcast e 9,99 dollari per tutti gli altri. Comprende l’intero spettro dei contenuti Peacock senza pubblicità.

Peacock è attualmente disponibile su dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K e Apple TV HD; piattaforme e dispositivi Google, tra cui Android, dispositivi TV Android, dispositivi integrati Chromecast; la famiglia Xbox One di Microsoft, tra cui Xbox One S e Xbox One X; le TV SmartCast VIZIO; e le Smart TV LG. I clienti di Comcast Xfinity X1 e Flex, così come i clienti di Cox Contour, possono usufruire di Peacock Premium incluso nel loro servizio senza costi aggiuntivi. A partire dalla settimana del 20 luglio, Peacock sarà disponibile anche su Sony PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

