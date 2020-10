Paolo Brosio freme, il giornalista non vede l’ora di entrare nella casa. La prima volta che si era fatto vedere in video era il 27 settembre dalla stanza di una clinica romana dalla quale si era mostrato sorridente e ottimista: “Il tampone è negativo, la polmonite è regredita e io festeggio il mio compleanno, il più bello della mia vita”, aveva detto.

Dopo queste parole ci si aspettava l'ingresso di Paolo Brosio nella Casa ma poi è nuovamente calato il silenzio attorno a lui, tanto che molti hanno pensato che il giornalista non sarebbe più entrato al Grande Fratello. Invece, pochi giorni fa Paolo Brosio era tornato a parlare e stavolta l'aveva fatto attraverso l'Adnkronos, annunciando le dimissioni dalla clinica. "Finalmente sono guarito, ho sconfitto il Covid. È arrivato l'esito del doppio tampone ed è negativo! Ora devo fare qualche giorno di recupero perché sono un po' spossato e poi sono pronto ad entrare nella Casa dell 'Gf Vip'", aveva dichiarato Brosio riaccendendo la speranza nei suoi estimatori.















La sua polmonite, come annunciato, è regredita ed è risultato negativo ai tamponi e ora è atteso alla prova del reality. Pochi i sintomi accusati da Brosio, che nonostante le 3 settimane e più di ricovero in isolamento non ha mai avuto bisogno delle macchine per la respirazione assistita: "Finalmente torno a vivere. Grazie a Dio non ho avuto problemi respiratori, solo una tosse secca, dissenteria e un po' di febbre. Ora mi sento benissimo".















Tra gli obiettivi conoscere Dayane Mello. Anche se, il primo desiderio, come fa sapere "Chi" nelle "Chicche di gossip", è culinario: "Paolo Brosio – si legge sulla rivista – non appena uscito dall'ospedale dopo la drammatica esperienza del Covid, ha espresso due desideri. Il primo: mangiare in un ristorante siciliano, dopo oltre un mese di pasta in bianco".

















Il secondo invece riguarda il Grande Fratello e la volontà di incontrare la sua reclusa preferita, Dayane Mello, molto vicina a Francesco Oppini, per cui avrebbe “perso la testa”: “Il secondo – continua “Chi” – vedere nella Casa del Grande Fratello Vip, la sua preferita Dayane Mello, perché per lei Brosio ha letteralmente perso la testa!”.

