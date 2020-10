La fidanzata di Francesco Oppini non le manda a dire dopo quello che è successo al GF Vip

Nuovo colpo di scena su uno dei concorrenti più chiacchierati del ‘GF Vip’. Di Francesco Oppini se n’è parlato tanto per le intromissioni di sua madre Alba Parietti, ma anche e soprattutto per il presunto interesse di Dayane Mello nei suoi confronti. Il gieffino però è felicemente fidanzato all’esterno della casa più spiata d’Italia. Lui ha comunque sempre ammesso di aver creato un bel legame con la coinquilina, ma di non averla mai pensato in altro modo perché ama la sua ragazza.

E ora è proprio la dolce metà di Oppini a rompere il silenzio per la prima volta e a raccontare il suo stato d’animo. Cristina ha rilasciato un’importante intervista a ‘Novella 2000’, nella quale ha subito messo in chiaro un aspetto: l’atteggiamento di Francesco non le ha dato assolutamente fastidio e tra di loro il legame è uguale a prima dell’avventura dell’uomo nel reality show. Hanno inoltre progetti molto ambiziosi, visto che dopo 2 anni di fidanzamento sono pronti a convivere. (Continua dopo la foto)















Addirittura stanno pensando anche alle nozze e alla possibilità di concepire un bebè, con la speranza che sia femmina come si augura Francesco. Poi la fidanzata è scesa più nei dettagli e a proposito della modella brasiliana ha affermato: “La signora Mello ha detto, ha insinuato, dopo aver fatto pressione su di lui per giorni, e per giorni lui non ha abboccato”. Sul presunto primo passo di Oppini nei confronti della sudamericana, lei è rimasta perplessa: “Per me Francesco non è un gioco”. (Continua dopo la foto)















Da parte della ragazza non ci sono preoccupazioni di alcuna natura perché è convinta dei sentimenti del suo partner. Qualche frecciatina l’ha invece lanciata ai produttori del ‘Grande Fratello Vip’: “Avrei pensato maggiore rispetto. Mi hanno pure chiamato dalla produzione. Non avrei pensato che gli avrebbero messo sulla rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli”. Nonostante tutto, a volte qualcosa non le è piaciuta. E si è sentita anche abbastanza ferita da ciò. (Continua dopo la foto)









Ha confidato che la Parietti la sta aiutando a capirne di più del mondo dello spettacolo, ma è anche stata onesta: “Certe dinamiche possono fare male. Molto male. E non perché c’è il mio futuro di mezzo, ma perché c’è la nostra felicità che va al di là dello share di un reality show”. Chissà se venerdì Alfonso Signorini farà leggere queste dichiarazioni direttamente a Francesco Oppini.

