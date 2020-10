Alberto Matano è tra i conduttori più in vista del momento. Rimasto solo alla guida de La Vita in diretta dopo l’addio di Lorella Cuccarini, continua a informare e a intrattenere l’affezionato pubblico di Rai1 con il garbo e la simpatia che da sempre lo contraddistinguono. Ma sebbene il “divorzio” dalla più amata dagli italiani sia avvenuto ormai mesi fa, la polemica non si arresta.

E anche per le ultime dichiarazioni della Cuccarini, Matano ha ricevuto il famigerato Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha quindi raggiunto il giornalista e conduttore perché Rai chiarisse la sua posizione in merito alle vicende che lo vedono coinvolto da quando la Cuccarini ha lasciato lo studio de La Vita in diretta. (Continua dopo la foto)















La ex collega di Alberto Matano ha infatti rilasciato una recente intervista a ‘Verissimo’, ma Matano ha preferito non commentare i riferimenti a presunte pugnalate: “Le pugnalate? Non ho nulla da dire. Sono una persona trasparente”, ha dichiarato ringraziando l’inviato del tg satirico di Canale 5 per il ‘premio’ ricevuto, ma senza entrare nel merito della querelle. A proposito di Lorella, però, ha aggiunto: “Non ho mai litigato con nessuno. Se sono maschilista? Vorrei che rispondesse mia madre”. (Continua dopo la foto)















Staffelli ha poi spostato l’attenzione su presunte amicizie influenti che aiuterebbero Alberto Matano e presenziare molto nei vari programmi Ra: “Lei è un po’ dappertutto sulla Rai. Tutta la settimana a La vita in diretta, il sabato a Ballando e la domenica a Domenica In. Alcuni suoi colleghi dicono che lei abbia delle conoscenze molto in alto”, la provocazione dell’inviato. Quindi la reazione del diretto interessato. (Continua dopo le foto)











“Ho cominciato a lavorare in Rai a 25 anni. Ho fatto un concorso e tanta gavetta. La storia professionale di ognuno parla per noi, ognuno ha conoscenze e amici”, ha affermato il conduttore. “È molto amico di Amadeus, non è che il prossimo pugnalato sarà lui?”, ha chiesto poi Staffelli. E lui: “Ma davvero? Mi guardi in faccia”. Poi una battuta: “Mi vedrete alla Casa bianca”.

