Altra puntata ricca di polemiche quella andata in onda a ‘Pomeriggio Cinque’. Durante l’appuntamento quotidiano con la trasmissione presentata da Barbara D’Urso, ha avuto luogo un durissimo scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Valerio Vassallo. Il primo ha fatto una confessione molto eloquente, che racconta un episodio molto grave accaduto ai suoi danni. Carmelita non ne era a conoscenza e quindi è rimasta praticamente esterrefatta da questa incredibile rivelazione.

Rivolgendosi alla padrona di casa, Cecchi Paone ha precisato di non voler assolutamente scambiare nessuna parola con l’ospite per ciò che è successo in passato: “Barbara, questa persona mi ha minacciato di morte e ha sulla testa una querela penale. Dovreste farlo tacere”. Ma, come anticipato poco fa, Barbarella ha affermato di non sapere nulla a riguardo e quindi ha chiesto al giornalista di scendere maggiormente nei dettagli per farle capire cosa sia successo. (Continua dopo la foto)















Alessandro ha dunque precisato: “Mi ha minacciato di morte dalla Panicucci e l’ho quindi denunciato per minacce a mezzo stampa”. In difesa di lui è intervenuto anche Raffaello Tonon, il quale ha confermato le minacce visto che era in studio a ‘Mattino 5’: “Io sono testimone, e il signore ha detto che ad Alessandro Cecchi Paone andrebbero tagliate le corde vocali”. Vassallo ha sì ammesso questa vicenda, ma ha anche aggiunto che le sue parole sono state mal interpretate. (Continua dopo la foto)















Una volta compresa la gravità della storia, la D’Urso ha deciso di chiedere scusa a Cecchi Paone: “Scusami Alessandro, se avessi saputo questa cosa non l’avrei invitato. Non lo sapevo”. Ma non si è trattato dell’unico scontro in diretta. Il conduttore se l’è poi presa con Daniela Martani: “Non voglio parlare con lei, è inattendibile”. E la donna ha ribattuto: “Tu parli, ma non sai nulla”. Ennesimo pomeriggio all’insegna di furibondi litigi e polemiche, con i telespettatori rimasti senza parole. (Continua dopo la foto)









Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso Barbara D’Urso si è invece lasciata andare a un duro sfogo. Non riesce proprio a trattenersi quando in diretta torna a parlare del caso che ha visto protagonista Marco Ferrari, noto al pubblico dei social come ‘Iconize”, ovvero l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi accusato di aver inscenato un’aggressione omofoba per attirare l’attenzione ed essere ospitato in televisione per raccontare la sua storia.

“Mi sono fatta male”. Ballando con le stelle, piccolo inconveniente per Elisa Isoardi: la foto sui social