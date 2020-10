Continuano a restare nel “Cucurio” Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria: i quattro concorrenti del Grande Fratello Vip sono lì rinchiusi da lunedì 12 ottobre. E nonostante la clausura i “vipponi” riescono comunque a divertirsi e a trovare il modo per ingannare il tempo. Stanno vivendo una delle esperienze più profonde della loro vita indipendentemente dai litigi e dalle incomprensioni. A fare gli scherzi ci pensano spesso Tommaso e Francesco: l’ultimo fatto in cucina fece spaventare davvero tutti, prima di svelare che si trattava di uno scherzo.

Nel frattempo Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sono stati 'separati': nelle ultime ore il Grande Fratello ha deciso di fare una sorpresa agli abitanti della casa. La tenda che divide il Cucurio dalla casa si è aperta ed ha permesso a tutti i vip di salutarsi tra loro: Pierpaolo ed Elisabetta sono rimasti da soli a chiacchierare e a un certo punto è arrivato un gesto che ha fatto sciogliere i cuori dei fan.















Hanno chiacchierato del più e del meno, di cosa mangiano e di com'è l'esperienza nel Cucurio. Entrambi si sono scambiati parole dolci come 'Mi manchi'. Forse sta nascendo davvero qualcosa tra questi due concorrenti. Il gesto di certo sta facendo sorridere tutti: Elisabetta e Pierpaolo che chiacchierano stesi per terra, divisi da un vetro, è una delle scene più dolci di questa edizione.















Per Pierpaolo la decisione di Guenda Goria di portare con sé Elisabetta nel Cucurio sembrava essere stato il colpo di grazia a un morale già abbastanza sotto i tacchi. E invece qualcosa si è mosso in senso positivo. Pierpaolo ed Elisabetta poggiano all'unisono le mani sul vetro. "Grazie per il biglietto, è molto carino", le comunica la showgirl. La concorrente si riferisce al dolce pensiero che Pierpaolo ha voluto scrivergli su un foglietto. Il modello ha occhi solo per lei.









L’incontro è durato pochissimi minuti anche perché il Grande Fratello ha calato la tenda ma i due sono restati in contatto visivo fino all’ultimo e Pierpaolo si lascia scappare un “mi manchi”. Dichiarazione corrisposta da Elisabetta che risponde: “Anche tu”.

