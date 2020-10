Ancora turbolenze nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta a litigarsi non sono Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi, che tanto hanno fatto discutere in questi giorni, ma altre due coinquiline. Stiamo parlando della contessa Patrizia De Blanck e di Dayane Mello. La prima non sopporta assolutamente quando la giovane comincia a gridare senza motivo ed anche stamattina Dayane si è ripetuta. Patrizia non ci ha visto più ed è esplosa di rabbia, attaccando la diretta interessata.

La contessa non ne ha potuto davvero più ed ha rimproverato severamente la sudamericana, che è rimasta molto male in seguito a queste critiche. La De Blanck ha affermato esattamente: “Non sta bene in bocca. Questi urli, queste maniere comportamentali. Sembri una selvaggia del Brasile, invece sei l’esatto opposto”. Questa sfuriata di Patrizia non è stata accolta bene dalla Mello, che successivamente ha deciso di parlarne con il suo ormai amico Francesco Oppini. Ecco cosa ha detto. (Continua dopo la foto)















Dayane ha ammesso di essere ormai prossima alle lacrime: “Patrizia mi ha trattato male. Ho voglia di piangere, anche se ho il sorriso, ma sotto sotto ci sono rimasta molto male”. La modella 31enne ha poi preso una decisione: estraniarsi completamente dal resto dei compagni di avventura, recandosi nei pressi della grande lavatrice. Gli utenti si sono schierati dalla parte della brasiliana perché hanno ritenuto esagerata la reazione di Patrizia De Blanck, che avrebbe potuto evitare. (Continua dopo la foto)















Il video è diventato subito virale e tra i tanti commenti lasciati dai seguaci del reality show in onda su Canale 5, questo è stato uno dei più rappresentativi: “La prima che urla in quella casa è la contessa e poi si permette di definire Dayane ‘selvaggia brasiliana, si vede che vieni dalla giungla’. Solo perché ha mandato un saluto a voce alta ai ragazzi nel cucurio. Dayane ci è rimasta veramente male”. Chissà se adesso la contessa, a causa di questa uscita, perderà il consenso fin qui conquistato. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore la contessa De Blanck si era invece lasciata andare ad una confessione struggente sul suo passato: “Ho perso un bambino, sono andata in clinica e l’ho perso”. Un aborto naturale che ha sicuramente segnato il corso della sua vita, anche se è riuscita a superare questo dramma e a mantenere successivamente inalterato il suo modo di essere gioioso. Il tutto mentre ‘Pomeriggio 5’ era collegato con la casa.

