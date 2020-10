“Tutto questo terribile…”. Giancarlo Magalli sconvolto. Pietrificato in diretta: cosa è successo a I Fatti Vostri

Puntata molto toccante e dai toni forti quella andata in onda a ‘I Fatti Vostri’. E ad essere colpito fortemente da una delle storie affrontate in trasmissione è stato proprio il conduttore Giancarlo Magalli, che non ha nascosto tutta la sua tristezza per ciò che è accaduto. La signora Patrizia Carotti ha raccontato una vicenda molto personale, che l’ha vista suo malgrado protagonista. Il suo ex cognato l’ha sequestrata per ben 30 giorni all’interno di un pollaio. Lei è stata dunque prigioniera.

Nonostante sia trascorso un po' di tempo dai fatti, la donna non riesce ancora a raccontare in maniera tranquilla l'incredibile episodio ed è apparsa molto turbata durante la diretta. Turbamento è stato manifestato anche dal padrone di casa, che ascoltando quelle crude affermazioni ha reagito d'istinto mostrando tutto il suo stupore. Una storia da incubo, che fortunatamente ha avuto un lieto fine, anche se le conseguenze psicologiche patite dalla signora sono ancora evidenti.















Commentando le affermazioni di Patrizia Carotti, Magalli ha dichiarato davanti alle telecamere Rai: "Tutto questo è terribile". Da parte sua sono state poste domande in maniera molto soft proprio per non aggravare la situazione psichica della vittima. Insieme a quest'ultima in studio c'era anche l'avvocato difensore. Riferendosi sempre alla donna, Giancarlo ha anche detto: "Sicuramente è un miracolo che sia qui oggi per poterlo raccontare". Ma la reazione della signora è stata inevitabile.















Nel pollaio la Carotti ha dovuro subire ogni tipo di abuso e violenza e mentre stava raccontando tutto, si è improvvisamente bloccata per il dolore. Ha esclamato: "Scusate" ed è scoppiata a piangere. Sicuramente non è stato facile per lei presentarsi a 'I Fatti Vostri' e parlare così a cuore aperto di un fattaccio che le ha stravolto negativamente la sua vita. Il suo sfogo ha dunque rattristato non poco il presentatore tv, che mai i telespettatori avevano visto così affranto e addolorato.









Si è parlato un mese fa della possibilità che Magalli possa presentare un nuovo programma. E si tratterebbe più nello specifico di un programma che sarebbe mandato in onda su Rai 2 e in prima serata. ‘Blogo’ ha inoltre aggiunto altri particolari, che rendono ancora più interessante la notizia. Giancarlo non sarebbe al timone da solo in questo nuovo show, ma sarebbe supportato da un altro bravo collega, Max Giusti.

