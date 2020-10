Nelle ultime ore non si fa che parlare di un nuovo concorrente di questo quinto Grande Fratello Vip. Un concorrente gay in arrivo nella Casa, come conferma lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, che aggiunge: “Ce lo ha chiesto Tommaso Zorzi”. L’annuncio è arrivato direttamente dal padrone di casa durante il consueto appuntamento con “Casa Chi”, la trasmissione online del magazine “Chi” di cui Signorini è direttore che va in onda sui social il martedì e il venerdì sera.

“Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del Grande Fratello Vip”, ha detto dopo che nella puntata del GF Vip di lunedì sera in cui si parlava di amori e storie all’interno della casa Zorzi si era lamentato di non aver nessuno da corteggiare. (Continua dopo la foto)















Come si dice in questi casi “detto, fatto”. Questo nuovo ingresso nella Casa più spiata d’Italia “è la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”, ha sottolineato ancora Signorini. Ora la domanda da 1 milione di dollari: di chi si tratta? Se ne è parlato anche nel salotto di Barbara d’Urso e a Pomeriggio 5 il fotoreporter Alan Fiordelmondo, ospite del talk ha lanciato un’indiscrezione. (Continua dopo la foto)















“Sapete che nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha dichiarato che avrebbe voluto qualcuno con cui interagire – ha esordito – che però non fosse una donna o un ragazzo etero. Voleva qualcuno più vicino a lui. Si dice che entrerà nella casa un ragazzo gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi. Questo in modo da sollazzare in maniera particolare il percorso di Tommaso”. (Continua dopo foto e post)









+++ nuovo ingresso al #GFVIP Tommaso #Zorzi vuole un coinquilino da corteggiare. Signorini lo accontenta subito.

Starebbe pensando a Claudio Sona ex #uominiedonne, che #Zorzi già conosce. Dovrebbe entrare nelle prossime 2 o 3 puntate. pic.twitter.com/IbPKDm7t8d — Francesco Lauricella (@FraLauricella) October 13, 2020

Ultim’ora: molto probabile che uno tra i nuovi concorrenti oltre a Brosio sia Claudio Sona amico di zorzi peraltro#GFvip — Marco (@Marco90081036) October 13, 2020



“Questo è una persona con cui lui la scorsa estate ha fatto una vacanza in Sicilia. La persona in questione doveva entrare nella casa, ma all’ultimo momento è stato scartato”. Indizi che portano a un solo nome, come riportano molti siti: Claudio Sona. Che è stato infatti in Sicilia con Tommaso, ha partecipato a Uomini e Donne come tronista ed era nella lista di personaggi pronti a entrare al GF Vip 5. Sarà davvero lui il nuovo concorrente?

“È vietato”. GF Vip, la regia irrompe nella casa e parte la ‘sbroccata’