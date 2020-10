“Mi chiamo…”. I soliti ignoti, che imbarazzo in diretta: Amadeus costretto ad intervenire per aiutarla

Piccolo imprevisto per un’ignota nella puntata di stasera di Soliti Ignoti-Il ritorno. Arrivata al centro del palco come ignoto numero 2, la signora in questione ha provato a presentarsi ma, bloccatasi all’improvviso per l’emozione, non è riuscita a continuare. “Mi chiamo Anita…” ha asserito timidamente, prima di bloccarsi, fissare lo sguardo di Amadeus, voltarsi per l’imbarazzo e giustificarsi: “Mi sono impappinata”.

Probabilmente, tradita dall’emozione di trovarsi su Rai1, non ha più ricordato se dire prima l’età o la provenienza. Dunque Amadeus l’ha subito tranquillizzata dicendole: “Non si preoccupi!”. “Dov’è nata, Anita?” ha chiesto Amadeus alla signora in questione, cercando di sbloccarla dal suo momento di emozione e imbarazzo. “Sono nata in Svizzera, a Coira” ha dunque risposto lei. (Continua a leggere dopo la foto)















“Adesso dove vive?” le ha chiesto subito dopo Amadeus. E la risposta di Anita a Soliti Ignoti è stata: “A Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro”. Su richiesta di Amadeus, Anita ha poi specificato di essersi trasferita dalla Svizzera alla Calabria perchè le sue origini sono proprio a Chiaravalle, essendo nati lì i suoi genitori. (Continua a leggere dopo la foto)















“Anni?” le ha chiesto infine. “39” è stata la risposta di Anita, perciò Amadeus l’ha rassicurata, dopo il blocco iniziale per l’emozione, asserendo: “Ha detto tutto quello che ci serviva sapere”. La concorrente di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi non ha indovinato l’identità di Anita, perciò a fine puntata Amadeus ha rivelato la sua identità corretta, ossia “Lustrascarpe”, dopo l’ospitata di un attore de Il paradiso delle signore. (Continua a leggere dopo la foto)











Amadeus con la prossima puntata di Soliti Ignoti, lo ricordiamo, sarà in onda giovedì, in quanto domani il quiz non verrà trasmesso per via della partita, com’è avvenuto anche mercoledì scorso.

Ti potrebbe anche interessare: “Sta per entrare nella casa”. GF Vip, è Alfonso Signorini ad annunciarlo: “È stata una specifica richiesta di Tommaso Zorzi”