“Difficile…”. Lacrime in diretta. Vladimir Luxuria non si trattiene e crolla a ‘Storie italiane’

Una delle protagoniste di ‘Storie Italiane’ è stata Vladimir Luxuria, che si è soffermata innanzitutto sulle dichiarazioni dell’attrice Sandra Milo, che ha parlato del mantenimento dei figli grazie al suo lavoro. A proposito del rapporto tra i genitori e i propri figli, la donna si è commossa quando ha rievocato ciò che ha passato soprattutto a causa della sua identità sessuale. Nonostante le difficoltà, le situazioni più buie sono state superate ed è dunque tornato il sereno in famiglia.

Dopo aver vissuto momenti negativi, poi i familiari sono stati più uniti che mai: “Dopo quel periodo siamo diventati più coesi”. Successivamente è stato mandato in onda un video riguardante proprio la diretta interessata. Dopo averlo visionato attentamente, è stata praticamente inevitabile la sua commozione. Le parole che ha poi rilasciato in diretta tv hanno emozionato tutti i presenti e anche i telespettatori da casa. Il sacrificio della sua mamma e del suo papà è stato incredibile. (Continua dopo la foto)















Queste le sue affermazioni: “Noi figli e figlie saremo sempre a debito nei confronti dei nostri genitori. Mio papà e mia mamma hanno lavorato tantissimo e non hanno fatto mancare mai nulla a noi, che siamo cinque figli. Mio padre ha fatto l’autotrasportatore. Durante i suoi viaggi lunghissimi, ha rischiato spesso la vita a causa di colpi di sonno. Oggi provo a ricambiare il dono più grande che i miei genitori mi hanno fatto, la vita, cercando di essere presente per loro”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)















Poi Luxuria ha concluso: “Con loro sarò sempre in debito. Non sarei mai in grado di risarcire fino in fondo tutto quello che hanno fatto per me”. Recentemente è intervenuta anche sulla questione omosessuali nel mondo dei vip, dopo il coming out di Gabriel Garko: “Parlando in generale, conosco le pressioni degli agenti di spettacolo, di chi pensa che se un attore si dichiara gay poi non viene chiamato a fare film e fiction. Nel calcio presidenti e allenatori temono striscioni omofobi e cori dei tifosi avversari”. (Continua dopo la foto)









E nella politica “Conosco personalmente tanti politici gay che non si dichiarano. Quando misi piede per la prima volta in parlamento non sa in quanti si venivano a raccomandare: ‘non dire a nessuno che mi hai visto là’. Io ho sempre lottato per il coming out, ma non ho mai usato l’outing come strumento di vendetta, anche se spesso costoro sono proprio quelli che fanno della famiglia la loro bandiera”.

