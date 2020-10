“Con Kiko, non ti devi permettere”. Tina Cipollari ‘smaschera’ Gemma Galgani ed è caos a UeD

Accesa lite a Uomini e Donne nella puntata andata in onda oggi, martedì 13 ottobre 2020. Le protagoniste sono state ovviamente Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tra le due è scoppiata una vera e propria lite in cui non sono mancati gli insulti. Un riferimento in particolare però ha attirato i telespettatori e la stessa Maria De Filippi.

Come al solito è iniziata con uno sfogo di Gemma che ha fatto una battuti non proprio carina nei confronti della sua acerrima nemica Tina Cipollari dicendo che sarebbe lei l’esperta “di pesci”. Tina è sbottata così: “Falla entrare subito perché oggi faccio una strage. Ma come si permette? In che senso sarei un’esperta di pesci? Io ho avuto poche relazioni in vita mia, poi mi sono sposata e ho avuto tre figli. Ad una madre di famiglia dà dell’esperta di pesci? Dovrebbe vergognarsi”. (Continua a leggere dopo la foto)















Quando Gemma Galgani è entrata, Tina non ci ha visto più: “Non ti permettere mai più di fare battute come è un’esperta di pesci. Non ti permettere perché non fanno ridere nessuno”. E ancora: “Gli uomini pensano di te che sei ridicola. Quando vengono qua e hanno modo di conoscerti, scappano. Possibile che su 50, 100 uomini non c’è stato uno che ci casca?”, ha detto ancora la vamp. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io sono andata a cena con i tuoi ex? Quali ex? Io posso anche essere andata a cena con un tuo ex ma c’era anche Gianni e c’erano le telecamere”. Ma non è finita qui, perché Tina ha accusato la dama di Uomini e Donne di aver mandato un messaggio al suo ex marito. Gemma Galgani non ha saputo difendersi dalle accuse fingendo di non ricordare di averlo mai fatto. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ma io non vado a scrivere agli ex mariti delle altre. Tu ti sei permessa di andare a scrivere e a commentare in maniera molto colorita sul profilo dell’ex marito. Quindi ci sta provando anche con lui. Non è vero? Allora la prossima volta vengo con lo screenshot. Gli scrive che è una bella persona, un bellissimo uomo e che lo stima molto. Lui non è scemo. Lo so da tanto tempo ma ho preferito lasciar perdere. Risale a quest’estate”, ha detto una infuriata Tina Cipollari durante la puntata andata in onda oggi martedì 13 ottobre.

