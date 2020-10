“L’ho perso. È stato terribile..”. GF Vip, Patrizia De Blanck crolla e lo racconta per la prima volta

Una delle protagoniste più divertenti e che fanno parlare sui social è senza ombra di dubbio la contessa Patrizia De Blanck. L’abbiamo sempre vista scherzare e giocare con la maggior parte dei concorrenti e, nonostante gli acciacchi fisici dovuti alla sua età, si mette sempre in gioco ballando e dandosi alla pazza gioia anche e soprattutto con i ragazzi della casa. Eppure nelle ultime ore si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti di stucco. Una rivelazione molto seria.

Non lo aveva mai detto prima e questo suo racconto struggente è avvenuto proprio mentre Barbara D'Urso stava trasmettendo la diretta del 'GF Vip', durante il suo programma 'Pomeriggio Cinque'. Ovviamente anche la padrona di casa e gli altri ospiti in studio sono rimasti colpiti da ciò che ha detto la donna. Una confessione molto privata, che è riuscita comunque a dire senza demoralizzarsi più di tanto. E anche all'interno del 'GF Vip' c'è stata tantissima commozione.















Attorno alla contessa c'erano Matilde De Brandi e Dayane Mello, che sono rimaste in assoluto silenzio e l'hanno ascoltata attentamente. La De Blanck ha quindi confidato: "Ho perso un bambino, sono andata in clinica e l'ho perso". Un aborto naturale che ha sicuramente segnato il corso della sua vita, anche se è riuscita a superare questo dramma e a mantenere successivamente inalterato il suo modo di essere gioioso. Letteralmente sotto choc Carmelita e Giovanni Ciacci.















Nonostante questa tragedia immane, Patrizia ha affrontato le fasi della sua vita nel miglior modo possibile, diventando la persona che ammiriamo oggi. Decisamente di altro tenore le sue affermazioni durante la diretta di lunedì sera. A un certo punto ha detto a microfoni aperti in prima serata: "Quelli che mi sono trom**ta me li ricordo tutti!". Il padrone di casa Alfonso Signorini le ha fatto uno scherzo: "Non ti sei fatta mancare niente, abbiamo scovato un tuo vecchio amore".









E dall’altra parte del plexiglas è comparso un vecchio signore tracagnotto con un occhio in salotto e uno in cucina. “Parì, te recordi de me? So’ passati 30 anni, te recordi di me? So’ Alvaro, il falegname, mi chiamavi perché sfonnavi sempre il letto, pure te, te sei invecchiata, le zinne ti si sono sgonfiate, hai messo su un po’ di ciccia”. Poi ancora l’uomo a una esterrefatta De Blanck: “Ma è un pazzo lucido, non lo conosco, non lo so chi è”.

