La vicenda legata alla relazione tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco ha causato delle vere e proprie bombe, che sono deflagrate anche all’esterno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il gieffino ha dovuto subire anche alcune affermazioni dell’ex partner, che lo riteneva omosessuale. Durante una puntata del reality show l’attore ha rivelato davanti alle telecamere di non essere gay, smentendo dunque categoricamente le rivelazioni della siciliana. Adua gli ha poi chiesto scusa per cercare di riparare l’errore.

Ma Massimiliano è finito in un vortice negativo, che non ha potuto lasciare indifferenti due persone che gli vogliono un mondo di bene. Parliamo della madre, la signora Patrizia, e della sua fidanzata Dalila Mucedero. La mamma dell’inquilino del ‘GF Vip’ si è affidata al settimanale ‘Chi’ per esprimere ufficialmente il suo pensiero in merito alla situazione che ha come protagonista suo figlio. La dolce metà di Morra si è invece sfogata attraverso post sui social network. (Continua dopo la foto)















Il genitore del 34enne originario di Napoli ha affermato: “Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo davvero assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”. (Continua dopo la foto)















Dalila ha dichiarato dal canto suo che Massimiliano non è assolutamente omosessuale: “Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così. Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di Adua Del Vesco in un post definendola ‘povera santa infelice’. Ho già detto tutto”, ha concluso la fidanzata del protagonista del ‘GF Vip’. Un grande sostegno da parte delle due donne più importanti della sua vita, che gli faranno piacere quando lo saprà. (Continua dopo la foto)









In queste ore è giunta nella casa un’affermazione roboante di Maria Teresa Ruta, che ha ‘smascherato’ Matilde Brandi: “Ho sentito abbastanza. Ieri sera mi ha detto una cosa, forse scherzando. Magari vuole che non lo dica. Matilde è venuta in bagno, mi ha fatto entrare dentro senza microfono e mi ha detto: ho capito che è questo quello che vogliono, dobbiamo fare spettacolo. Organizziamoci e litighiamo”.

