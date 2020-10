Nella puntata di “Storie italiane” Eleonora Daniele ha parlato di Chiara Ferragni e del documentario mandato in onda su Rai Due con l’intervista di Simona Ventura all’imprenditrice. “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi?”, si è domandata la conduttrice di Storie Italiane tirando in ballo il coronavirus e attaccando la moglie di Fedez.

In sua difesa è intervenuta Simona Ventura: “Lei è stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando ancora non conoscevamo il nemico che stavamo combattendo”. Ma la Daniele ha ribattuto ancora: “Ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questi temi. Poi il Codacons ha fatto una denuncia per quell’immagine in cui è apparsa vestita da Madonna Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell’associazione dei consumatori”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’uscita di Eleonora Daniele non è piaciuta a molti utenti di Twitter, che hanno criticato la conduttrice prendendo le difese di Chiara Ferragni. Dal suo account Twitter, anche Fedez si è scagliato contro la conduttrice di ‘Storie italiane’: “Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello, con tono inquisitorio si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più. Ma mia moglie non riveste un ruolo politico, – ha detto Fedez- mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo stato e magari avrebbe dovuto prodigarsi di più”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Cara giornalista del Grande Fratello – ha scritto ancora Fedez – le voglio raccontare cosa ha fatto mia moglie per mero senso civico, che non credo lei sappia cosa possa essere. Abbiamo dato vita ad una raccolta fondi che ha dato vita all’unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese durante la pandemia. Durante tutta l’estate mia moglie, per incentivare il turismo, è andata a far vedere le bellezze italiane. Lei invece che cosa ha fatto durante questa pandemia visto che si permette di inquisire i comportamenti di persone che non ricoprono un ruolo pubblico?”. (Continua a leggere dopo la foto)









Il rapper ha risposto anche alle critiche sull’immagine ‘sacra’ di Chiara: “L’immagine sacra l’ha fatta uno dei più importanti artisti italiani che espone in tutto il mondo: Francesco Vezzoli. Visto che lei è una giornalista che fa servizio pubblico si domandi cosa ha fatto il Codacons durante il lockdown. Se non lo sapesse glielo dico io, ha istituito una raccolta fondi con una dicitura “Dona al Codacons per l’emergenza Coronavirus”, quindi chi donava pensava che i soldi andassero all’emergenza sanitaria e i soldi finivano nelle loro tasche. Se non ci fossi stato io magari qualcuno avrebbe dato i soldi a queste persone qui. Questo è il Codacons che lei tanto ama e a cui lei è tanto vicina. Complimenti alla Rai, complimenti a tutti. Spero che mandi in tv ciò che ho detto e che risponda nel merito”. E su questo ha aggiunto: “Informiamoci prima di fare i saccenti di sto ca***”.

