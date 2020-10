Nuovo capitolo dell’incredibile litigio tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. I battibecchi sono proseguiti anche durante la diretta della scorsa puntata, con Alfonso Signorini e i telespettatori rimasti colpiti da questa situazione. Nelle ultime ore Maria Teresa è ritornata a soffermarsi sulla questione, rivelando un aneddoto clamoroso, che farà scoppiare sicuramente nuovi putiferi. La sua rivelazione è stata fatta al coinquilino Tommaso Zorzi.

La Ruta ha parlato di un vero e proprio accordo chiesto dalla ‘rivale’, infatti stando a quanto dichiarato da lei, la Brandi le avrebbe domandato ufficialmente di continuare con queste liti al fine di proseguire a dare spettacolo. E ha tirato in mezzo anche gli autori del reality show di Canale 5, che avrebbero dato il loro assenso a questi litigi concordati. Le parole della mamma di Guenda Goria sono eloquenti e potrebbero aprire un caso. Vediamo nel dettaglio cosa ha affermato. (Continua dopo la foto)















Parlando con l’influencer, ha dunque ammesso: “Ho sentito abbastanza. Ieri sera mi ha detto una cosa, forse scherzando. Magari vuole che non lo dica. Matilde è venuta in bagno, mi ha fatto entrare dentro senza microfono e mi ha detto: ho capito che è questo quello che vogliono, dobbiamo fare spettacolo. Organizziamoci e litighiamo”. Zorzi ha deciso a quel punto di prendere una posizione ufficiale ed ha criticato l’atteggiamento assunto in questi giorni dalla Brandi. (Continua dopo la foto)















Parlando apertamente con Matilde, Tommaso ha detto: “Io penso che il fatto che lei faccia Sailor Moon sia l’ultimo dei problemi che dovresti avere. Magari vorresti essere al centro dell’attenzione come lei”. Non sappiamo cosa potrà succedere nelle prossime puntate, ma i rapporti tra le due concorrenti sembrano abbastanza deteriorati. Difficile immaginare una riappacificazione, anche se le dinamiche del ‘GF Vip’ spesso e volentieri sono imprevedibili e potrebbero stravolgere tutto. (Continua dopo la foto)









Matilde Brandi si è lasciata andare anche ad un attacco riservato ad Antonella Elia: “L’aspetto al varco”, ha promesso la Brandi, che poi ha proseguito: “Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi: meno male che fino a ieri ci stava pure lei”. Ha poi spiegato il suo modo di essere, visto che quando si innervosisce si trasforma radicalmente: “Voi non mi conoscete”. Ed è rimasta dispiaciuta perché riteneva l’opinionista un’amica.

