“Sono tanto contenta”. Mara Venier, è lei ad annunciare la grande novità. Che forza

I buoni ascolti de La porta dei sogni non sono valsi la riconferma del programma, ma per Mara Venier ci sono tante novità positive in arrivo. Intanto, dopo il record di ascolti della scorsa settimana con Domenica In, per la regina degli ascolti ci saranno ben quattro puntate de Lo Zecchino d’Oro, che condurrà insieme con Carlo Conti. Quest’ultimo è anche direttore artistico della kermesse per i piccoli organizzata e ideata dall’Antonino di Bologna.

Il festival internazionale della canzone del bambino, la cui prima edizione risale addirittura al 1959, condotto da Cino Tortorella, prenderà il posto de La Vita in Diretta di Alberto Matano. Ad annunciarlo è stata la stessa Mara, durante l’ultima puntata di Domenica In nel corso di un’intervista a Maria De Filippi: “Io vado con Carlo Conti allo Zecchino d’Oro, e sono tanto contenta!”. Niente male, per una presentatrice che, prima del successo recente, era data per finita. Ma non finisce qui. (Continua a leggere dopo le foto)















Il 20 ottobre prossimo Mara Venier compirà 70 anni e forse in pochi avrebbero scommesso su questa sua seconda giovinezza, confortata da dati di ascolto entusiasmanti. E dire che la “signora della domenica” aveva esordito come attrice nell’ormai lontano 1971 nel film Diario di un italiano di Sergio Capogna. Ebbene oggi, quasi a coronare i 50 anni di successi da quell’esordio, per Mara è pronto un nuovo programma che andrà in onda nella primavera del 2021. I contenuti, però, sono ancora top secret. (Continua a leggere dopo le foto)















A dare l’annuncio di questa nuova avventura per Mara Venier è stato Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, intervistato su Nuovo Tv. Tutto ciò che si sa sul nuovo programma è che andrà in onda in prima serata e si baserà sull’imprevedibilità, vero segno distintivo della conduttrice di Domenica In. Data di inizio non ancora svelata, si parla di fine primavera 2021. (Continua a leggere dopo le foto)









Proprio un colpaccio per la Mara nazionale che sembra sempre sul pezzo, ironica, travolgente, spiritosa, mai banale, e con quella risata contagiosa che le consentono di superare ogni imbarazzo. Come quando, di fronte al suo ex grande amore Renzo Arbore, prima lo ha punzecchiato: “Ma è vero che ogni tanto ti dimenticavi di me”. E poi gli ha chiesto: “Tu sei sempre stato un grande signore. Ma perché ci siamo lasciati?”. Nessuna risposta, resta il mistero, ma quel che è certo è che per Mara si sta per aprire un’altra stagione ricca di impegni.

Mara Venier, la signora di Domenica In cala l’asso nella manica: il momento tanto atteso è arrivato