Il GF Vip ha diviso Elisabetta Gregoraci da Pierpaolo Pretelli. Dopo la diretta di lunedì 12 ottobre, la prima è finita nel Cucurio mentre il secondo è rimasto nella Casa. Ma ovviamente prima di questa separazione sofferta Alfonso Signorini ha dedicato spazio a questo feeling – non feeling scoppiato al reality.

Il conduttore ha mostrato la clip in cui Franceska Pepe svela che secondo lei Eli sarebbe indecisa su Pretelli perché lui non è straricco e non vive nel lusso come il suo ex marito Flavio Briatore. L’ex velino dunque con la bella 40enne non avrebbe alcuna chance a causa del diverso tenore di vita. Non è così, ha replicato stizzita la Gregoraci, che definisce “di pessimo gusto” l’uscita della Pepe. La reazione di Pierpaolo a quelle parole sul suo conto? (Continua dopo la foto)















“Se Franceska avesse solo un unghia di Elisabetta sarebbe una grande donna”, ha sottolineato Pretelli che, non è un mistero, è sicuramente più interessato di Elisabetta in questo rapporto. Ma starebbe sbagliando tattica secondo Tommaso Zorzi che ora ha una missione: aiutare Pierpaolo. E così, dopo la diretta, ha consigliato all’ex velino di Striscia la notizia come comportarsi con la showgirl. (Continua dopo la foto)















Pierpaolo aveva scritto un biglietto per Elisabetta, ma Zorzi gli ha impedito di consegnarglielo: “Lui vive più nella proiezione del rapporto che vorrebbe che nella realtà del rapporto. A Elisabetta arrivano aerei…e ci sta tutto, non è che uno non può avere una vita prima di qua”. Dunque, come svelato ad Andrea Zelletta, Zorzi ha ostacolato l’ennesimo gesto romantico di Pretelli per la Gregoraci. (Continua dopo le foto)











Finita nel Cucurio, Pierpaolo aveva pensato di farle sentire la sua presenza scrivendole un bigliettino ma per Zorzi non deve essere sempre a disposizione di Elisabetta. “Lui aveva scritto un bigliettino per Elisabetta da mettere nelle sue robe. Io gliel’ho fatto stracciare. Gliel’ho fatto stracciare proprio perché ci tengo alla coppia. So che se lui fa così, lei si irrigidisce”: ha raccontato l’influencer incontrando il favore di Zelletta.

