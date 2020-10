Dopo un inizio molto tranquillo, l’avventura al ‘Grande Fratello Vip’ di Matilde Brandi si sta facendo sempre più incandescente. I suoi scatti di ira nei confronti di Tommaso Zorzi e di Maria Teresa Ruta hanno sorpreso sia Alfonso Signorini che il pubblico da casa. E non sono gli unici ad essere stati messi nel mirino dopo l’ultima puntata del reality show. Durante la notte è infatti esplosa di rabbia ricordando ciò che è accaduto durante la diretta, che è andata in onda su Canale 5.

Mentre era intenta a litigarsi con la Ruta, è intervenuta in difesa di quest'ultima l'opinionista Antonella Elia. Questa intromissione non è andata giù alla Brandi, che adesso è furibonda con l'ex gieffina. Si è sfogata con i coinquilini Francesco Oppini e Stefania Orlando, affermando che Antonella non è consigliata nel giusto modo. Non si sarebbe mai aspettata questo attacco frontale da lei, anche perché ai famosi aperitivi con le amiche della Brandi, tirati in ballo in puntata, pare ci fosse anche la Elia.















Ciò che ha dichiarato poco dopo è stato davvero molto forte: "L'aspetto al varco", ha promesso la Brandi, che poi ha proseguito: "Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi: meno male che fino a ieri ci stava pure lei". Ha poi spiegato il suo modo di essere, visto che quando si innervosisce si trasforma radicalmente: "Voi non mi conoscete". Ci è rimasta comunque molto male perché considerava Antonella un'amica, con la quale si sentiva spesso fuori dalla casa.















Questo appoggio a sorpresa a Maria Teresa Ruta non è riuscita proprio ad accettarlo e non è da escludere che nella puntata di venerdì prossimo possa avere un confronto diretto con l'opinionista della trasmissione Mediaset. Ciò che è certo è che le reazioni avute da Matilde hanno sconvolto anche molti concorrenti del reality, che non avrebbero mai immaginato che lei avesse questo lato del carattere. Anche Tommaso qualche giorno fa era rimasto decisamente stupefatto da ciò.









Una sorpresa inaspettata l’ha avuta invece Enock Barwuah. Durante la nona puntata serale del GF Vip Enock Barwuah ha potuto riabbracciare, virtualmente, la fidanzata che per la prima volta si mostra in tv. “Ci conosciamo da dieci anni – rivela Enock Barwuah ad Alfonso Signorini – Dopo il lockdown ci siamo conosciuti meglio e ci siamo messi insieme. Sono pochi mesi, ma Giorgia mi manca moltissimo”.

