Alla conduzione della nuova edizione di Unomattina, su Rai 1 c’è Marco Frittella. Insieme alla collega Monica Giandotti, tutte le mattine dà il buongiorno ai telespettatori di Rai Uno. Classe 1958, Frittella è nato ad Orte (in provincia di Viterbo) il 12 luglio e vive a Roma.

La sua carriera è iniziata presto, poco dopo i 21 anni. Tra il 1979 e i 1982 è stato redattore di Agricoltura Domani, rubrica di Rai 1 ed è stata sua la proposta di cambiare il titolo in Linea verde. Nel corso della sua carriera è stato inviato a Berlino durante il crollo del muro e si è occupato anche della guerra civile in Libano. Nel 1993 fa il suo ingresso al Tg1 e sulla carta stampata ha collaborato con diversi quotidiani come Avvenire, Eco di Bergamo, Giornale di Brescia e Giornale di Sicilia.















Dal settembre del 2020 è conduttore di Unomattina, il programma in onda dalle 6:45 alle 9:55 su Rai Uno che tratta di attualità, inchieste sull'Italia che vuole ripartire dal punto di vista economico e sociale, oltre a servizi su tematiche ambientali e sicurezza. Anche nell'edizione in corso, non mancano approfondimenti su costume e mondo dello spettacolo e i collegamenti in diretta con i corrispondenti Rai dalle varie sedi estere.















Giornalista attento, puntuale e di grande professionalità, oggi Marco Frittella è incappato in una piccola gaffe che ha fatto divertire i telespettatori del programma in onda su Rai Uno. Invitando i telespettatori a donare al 45582 per il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, il giornalista ha fatto due 'papere'.









“Per ulteriori informato pose visitare”, ha detto sbagliando le parole ”informazioni” e ”potete”. “Eh, oggi le papere”, si è subito corretto il giornalista scatenando anche la reazione della collega Monica Giandotti. “Le papere ci fanno simpatia”, ha risposto la giornalista sorridendo al collega. Una gaffe che ha ricordato quelle celebri di Luca Giurato, anche lui conduttore di Uno Mattina dal 1994 al 2008.

