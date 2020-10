“Tutti quelli che mi sono tromb***…”. GF Vip, Patrizia De Blanck non smette di stupire. Il racconto hot della contessa

Una scatenatissima Patrizia De Blanck ieri sera alla diretta settimanale del GF Vip che a un certo punto ha detto a microfoni aperti in prima serata: “Quelli che mi sono trom**ta me li ricordo tutti!”. La De Blanck sconvolge la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. La contessa, alla soglia degli 80 anni ha un cervello tirato a lucido, un’autocritica spietata (“non mi fate i complimenti, lo vedo che sono un ce**o”) e un’autoironia superiore a quella di Woody Allen.

Il padrone di casa Alfonso Signorini le fa uno scherzo: “Non ti sei fatta mancare niente, sei stata con gli uomini più belli. Abbiamo scovato un tuo vecchio amore” e dall’altra parte del plexiglas compare un vecchio signore tracagnotto con un occhio in salotto e uno in cucina. “Parì, te recordi de me? So’ passati 30 anni, te recordi di me? So’ Alvaro, il falegname, mi chiamavi perché sfonnavi sempre il letto, pure te, te sei invecchiata, le zinne ti si sono sgonfiate, hai messo su un po’ di ciccia”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi ancora l’uomo a una esterrefatta De Blanck: “Ma è un pazzo lucido, non lo conosco, non lo so chi è. Se avessi fatto qualcosa con lui lo direi, a parte che è un ce**o, dai torna all’ospedale da dove sei venuto”. Alvaro la stuzzica: “Lo sai che è mezzanotte?” e la contessa: “Sì, ma a mezzanotte o si dorme o si fotte lo dico ai ragazzi, ma non a te! Sei un pazzo lucido, vai via”. (Continua a leggere dopo la foto)















La De Blanck non ha peli sulla lingua e alla sua età si permette tutto: “Alfonso, non voglio più uomini, ho avuto di tutto e di più. Se è vero che sfondavo il materasso? Con lui no, ma con altri sì! Con Armando sono caduta giù dal letto. Forse non me lo ricordo?”. (Continua a leggere dopo la foto)











Poi la contessa con il suo solito charme: “No! Io quelli che mi sono tro**ata me li ricordo tutti, tutti! Sono stata con un idraulico e con un elettrauto, ma con un falegname mai”. La De Blanck sta al gioco, ma fuori onda esprime una certa amarezza: “In tutto questo perché non mi fanno parlare con Giada? Voi avete sentito i familiari, io perché no?”.

