“Guardate qui, allora è vero!”. GF Vip, il gesto in diretta che “incastra” la concorrente

Tra i tanti colpi di scena al Grande Fratello Vip 5, uno degli argomenti cardine della puntata andata in onda lunedì 12 ottobre quello di una presunta strategia di gruppo. È stato Tommaso Zorzi a rivelare a Alfonso Signorini e al pubblico che a suo avviso nella Casa si è creata una vera e propria ‘coalizione’ di concorrenti.

Concorrenti che tra di loro si salvano nominando il resto degli inquilini. L’influencer ha ovviamente fatto i nomi di quello che secondo lui sono i diretti interessati: Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta ed Enock Barwuah. Questi, nemmeno a dirlo, hanno negato l’esistenza di una strategia di gruppo, ammettendo semplicemente di essere un gruppo unito perché c’è maggiore affinità e affetto. (Continua dopo la foto)















Dopo queste dichiarazioni di Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini ha fatto presente che le strategie possono essere anche “di gruppo”, perché no, e più tardi, dopo l’eliminazione di Myriam Catania, su Twitter è spuntato uno ‘strano’ video che secondo molti utenti confermerebbe che una specie di accordo c’è eccome tra alcuni vipponi della Casa. (Continua dopo la foto)















Il momento specifico sarebbe quello in cui gli inquilini erano impegnati nella catena di salvataggio. Più di qualcuno ha notato che Dayane Mello avrebbe mosso la mano, come per ‘indicare’ al compagno chi scegliere e quale nome pronunciare. Un gesto, questo della modella, che per molti significa una ‘prova’ delle strategie di alcuni concorrenti della Casa. (Continua dopo foto e post)









GUARDATE LA MANO DI DAYANE POI DICONO CHE NON SONO UN GRUPPO🤡🤡#GFVIP pic.twitter.com/8RjY58CGu4 — SØRPRËSŒNËËEEEEEËĒH (@mirko0418) October 13, 2020



Chissà se anche nella prossima puntata verrà sollevata la questione “gruppo” dal conduttore del reality. Intanto, a proposito della bella Dayane, finalmente ha ricevuto la sorpresa che tanto aspettava: in confessionale ha potuto sentire la figlia Sofia, che le ha anche inviato una un bel disegno colorato. La modella ha quindi ringraziato pubblicamente il papà, Stefano Sala, perché si sta prendendo cura della loro piccola e per aver fatto sì che la potesse sentire in questi giorni.

