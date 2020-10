Sorpresa Rosalinda Celentano a Ballando, il bacio dietro le quinte sorprende tutti. “L’amore non fa paura”

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann hanno compiuto un gesto inaspettato dietro le quinte del programma Ballando con le Stelle. Un episodio tutto nuovo per uno show conservatore come Ballando. Ma vediamo insieme cos’è successo con precisione. Di sicuro nulla sta andando niente come previsto, l’edizione è pur sempre quella del 2020. Venti-venti, appunto. Per la conduttrice Milly Carlucci le sfide si sono susseguite copiose, anche se onestamente niente di sorprendente, data l’annata…

Difatti già qualcuno ha associato questa edizione di Ballando con le Stelle ad un medical drama. Noi tutti ricordiamo i casi positivi al Covid-19 di Samuel Peron e Daniele Scardina, poi l'intervento d'appendicite di Raimondo Todaro, ed i problemi di salute che ultimi giorni hanno avuto Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano. La prima è stata vittima di una brutta caduta in sala prove mentre la seconda ha qualche acciacco al ginocchio.





























Come rivelato dall'insegnante Tina Hoffmann a Storie Italiane di Eleonora Daniele, pochi giorni fa la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori si è sottoposta ad una risonanza. Dopo tutte queste vicissitudini ecco che qualcosa di leggero e piccante si fa largo nel backstage di Ballando con le Stelle: Rosalinda Celentano e Tina Hoffmann si sarebbero baciate. Anche se crediamo più corretto dire che sia stata Rosalinda a rubare un bacio sulle labbra alla ballerina Tina. L'episodio è accaduto immediatamente dopo aver ballato il tango durante la diretta del programma quando – su di giri per aver racimolato consensi ottimi dalla giuria – si sono recate in camerino.









Nella storia di Instagram che ha condiviso l’insegnante di danza, si vede Rosalinda Celentano che prova in ogni modo a strappare un bacio sulle labbra a lei. Tinna Hoffmann in principio si ritrae ma al terzo tentativo gliela dà vinta e si lascia baciare. In seguito la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, lesbica alla luce del sole, esulta: “È la guerra che dovrebbe far paura, non l’amore“, le dice. Un piccolo gesto affettuoso, visto e considerato che Tinna è felicemente in coppia con un ragazzo di nome Fabio. Sotto sotto speriamo tutti in un altro bacio durante la prossima settimana, quando Rosalinda dovrà scendere in pista sui tacchi alti.

