“Prima l’ho fatto…”. E la regia del GF Vip stacca. Ma si è sentito: fuori onda di Stefania Orlando

feroci fuori, con una Franceska Pepe scatenata contro tutti in studio, lunedì 12 ottobre il pubblico di Canale 5 non si è certo annoiato. E poi l’eliminata della settimana, Myriam Catania. Alfonso Signorini ha inaugurato la puntata proprio parlando con lei, che più volte nella Casa si è abbandonata a lunghi sfoghi manifestando il desiderio di uscire dal reality.

E Antonella Elia, opinionista del programma insieme a Pupo, si anche scagliata contro di lei in diretta per le sue ripetute richieste di abbandonare il gioco. Myriam voleva tornare dalla sua famiglia, dal suo compagno e da suo figlio e per la Elia "questo comportamento mi sembra quello di una bambina capricciosa".















Alla fine, dopo essere stata convinta da Signorini, Myriam è rimasta e ha promesso di non lamentarsi più ma il pubblico ha deciso di accontentare le sue richieste e l'ha eliminata al televoto. Dunque Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno tirato un sospiro di sollievo: salve. E se la prima ha avuto un duro scontro con Matilde Brandi, la seconda ha ricevuto una bella sorpresa.















Il marito, Simone Gianlorenzi, ha potuto parlare con lei attraverso il vetro: un incontro emozionante che ha naturalmente fatto piacere a Stefania. Che durante la diretta di lunedì sera si è anche lasciata andare ad una confessione con Tommaso Zorzi. Forse pensava di non essere inquadrata o di avere il microfono spento in quel momento ma l'episodio è stato beccato da Trash Italiano che ha poi pubblicato quanto accaduto su Instagram.









Nella clip si vedono i due concorrenti sul divano, pronti per la diretta. La telecamera è puntata su Stefania che guarda Tommaso e confessa: “Io ho preso uno Xanax”. L’influencer non è riuscito a contenersi e ha iniziato a ridere sotto i baffi ma poi la regia ha subito staccato. Lo xanax è un ansiolitico a breve durata d’azione che viene usato contro attacchi di panico o diversi disturbi d’ansia. Forse la Orlando aveva l’ansia del televoto? Ma potrebbe anche essere stata anche una battuta dato che il suo coinquilino ha reagito sorridendo.

