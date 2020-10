Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha fatto parlare di sé dalla prima puntata. Intanto perché probabilmente tra le più “vippone” di questa quinta edizione, poi per i retroscena e i botta e risposta con l’ex marito Flavio Briatore e infine anche per l’amicizia speciale nata con Pierpaolo Pretelli.

Un feeling, questo tra la conduttrice e il modello, che di giorno in giorno si è fatto più intenso e che lui ha subito confessato. Lei, invece, che è sempre stata più distaccata, ha da poco rivelato di avere qualcuno fuori dalla Casa ad aspettarla. Nemmeno a dirlo, il gossip si è scatenato. Per giorni, complice il messaggio romantico fatto arrivare con un aereo sopra al bunker di Cinecittà, è stato fatto il nome del cantante Mr. Rain che ha conosciuto dietro le quinte di Battiti Live. (Continua dopo la foto)















In diretta, però, “interrogata” da Alfonso Signorini Elisabetta Gregoraci ha rivelato che di Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, ascolta solo le canzoni. Nelle ultime ore una nuova bomba di gossip che riguarda l’ex signora Briatore. A lanciarla è stato Roberto Alessi dalle pagine del settimanale Novella 2000. “‘Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato quell’aereo’, mi ha detto Barbara D’Urso, che ha concluso ‘E mi dicono che fa parte di un gruppo’. (Continua dopo la foto)















Secondo il direttore di Novella 2000 sarebbe Piero Barone, tenorino classe 1993 del trio ”Il Volo”. Possibile? “Tutto può essere, il gossip non è una scienza esatta, di certo stride con il suo passato”. Insomma, Eli continua a essere chiacchieratissima al GF Vip. A maggior ragione ora che è spuntato il suo (presunto) cachet per partecipare al reality. A svelarlo, il portale 361 Magazine, molto vicino ad Alfonso Signorini. (Continua dopo le foto)











Secondo quanto ricostruito dal sito, la Gregoraci avrebbe fatto con Mediaset una sorta di ‘pacchetto’: permanenza nella Casa più altre eventuali ospitate. “Quanto percepisce al GF Vip Elisabetta Gregoraci? Stando ad alcune indiscrezioni, la showgirl calabrese guadagnerebbe dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. Somma valutata in base alla popolarità del personaggio vip. E poi ci sarebbero i soldi delle ospitate: per ciascuna ospitata dopo il programma la cifra sarebbe di circa 8.000 euro. Se dovesse vincere porterebbe a casa un montepremi di 100.000 euro, di cui una parte andrebbe donata in beneficenza”.

