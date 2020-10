La puntata di oggi, lunedì 12 ottobre’, di ‘Uomini e Donne’ ha visto un’esternazione clamorosa di Tina Cipollari. La vulcanica opinionista Sia la dama torinese che un’altra donna, la signora Maria, hanno lo stesso obiettivo, ovvero Biagio Di Maro. Quest’ultimo si è reso protagonista di un gesto molto apprezzato nei confronti della Galgani. Si è trattato di un filmato. In questo video appaiono alcune tortorelle intente a copulare tra loro. Si sono sprecate battute e dichiarazioni pungenti.

E poi la Cipollari ha fatto una domanda esplicita, che non ha bisogno di interpretazione, è stata la seguente: "Scusami, ma tu vorresti copulare con Gemma?". Ma non è accaduto soltanto questo nell'appuntamento odierno. Infatti, Maria De Filippi ha anche smascherato una corteggiatrice del dating show. La domanda che ha fatto rumore è stata: "Lucrezia, sai se a Camilla Gianluca piace?". Questo quesito non è stato fatto a caso, ma aveva una ragione ben precisa.















La dama originaria di Roma ha detto: "Penso di sì, ho visto l'esterna. Erano molto affiatati". Questa domanda della padrona di casa è stata fatta dunque di proposito perché uno degli autori del programma, Michele, ha confermato che la Comanducci ha affermato a quest'ultimo che Camilla e Gabriella avrebbero riferito che Gianluca sia una persona "abbastanza moscia". Le due donne hanno smentito categoricamente di aver discusso di questo con Lucrezia, parsa molto in imbarazzo.















Queste le affermazioni integrali dell'autore di 'Uomini e Donne': "Dopo la discussione, io sono andato a chiedere un suo parere, lei era arrabbiata e lei mi ha detto: 'Lui parla con me così, quando poi si tiene a Gabriella e Camilla che, nei camerini, dicono di lui che è noioso". Ma pare dunque che queste affermazioni siano state prive di fondamento. Gianluca non ha creduto a Lucrezia, ma alle altre due dame. Non sappiamo cosa potrà adesso succedere nelle prossime puntate.









Qualche giorno fa Maria ha rimproverato Tina. In un primo tempo invitato solamente l’opinionista a smettere di fare dei gesti di incitamento al pubblico contro Gemma, ma poi l’ha attaccata frontalmente: “Ma che hai?. Tina calmati, ma che hai fatto oggi?”. Quando la Cipollari ha intuito che Maria fosse davvero abbastanza infastidita da questa situazione, ha smesso di incitare il pubblico e si è calmata.

