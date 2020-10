“Sto aspettando la data del processo”. Paola Caruso furiosa da Barbara D’Urso annuncia azioni legali

Altra puntata incandescente quella vissuta oggi, lunedì 12 ottobre, a ‘Pomeriggio 5’. Protagonista della trasmissione di Barbara D’Urso Paola Caruso, che si è lasciata andare ad altre considerazioni roboanti su Moreno Merlo, il suo ex fidanzato. Quest’ultimo ha detto a Carmelita in un video: “Lei non ha alcuna intenzione di condividere lo stesso studio con me. Io non ho alcun problema”. A quel punto colei che è diventata famosa interpretando la ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ ha chiarito tutto.

Infatti, non finirà tutto all’interno della televisione, ma in un’aula di tribunale. Sia Moreno che Floriana Secondi sono infatti stati citati e sono già state avviate le pratiche per azioni legali. Un provvedimento duro, ma necessario per la donna. Questo quanto dichiarato a Carmelita dalla Caruso: “Ho già depositato il tutto, sto aspettando la data della prima udienza”. Ma poi sono arrivate altre dichiarazioni, visto che l’uomo l’ha criticata anche per un altro aspetto ben preciso. (Continua dopo la foto)















Paola ha dato vita ad un calendario e Moreno l’ha criticata non poco per questo. Allora Paola Caruso è letteralmente esplosa davanti alla padrona di casa del programma Mediaset: “Una vita non ce l’ha quello. Segue ogni cosa che faccio, io manco sapevo se era vivo o morto. Ha una malattia nei miei confronti. Lui e Floriana hanno chiamato più volte la sorella di Francesco Caserta per dirgli che il figlio non è suo. Se io vedo Merlo mi faccio vent’anni di galera”. E non è tutto. (Continua dopo la foto)















In difesa della donna si è schierato apertamente anche Biagio D’Anelli, ovvero uno degli opinionisti di ‘Pomeriggio 5’: “Qui è stata offesa una madre ed una donna. Stiamo difendendo l’indifendibile. Mi è pure giunta voce che Merlo cerca di fare finti scoop per uscire sui giornali”. Probabilmente Moreno non resterà in silenzio e replicherà per le rime nelle prossime ore. Anche se la questione non si risolverà in televisione o sui social network, ma sarà un giudice a chiuderla forse del tutto. (Continua dopo la foto)









Un po’ di tempo fa la Caruso era finita nel mirino delle critiche per suo figlio. Il piccolo è ripreso mentre gioca su un prato, ma molti utenti si sono scagliati contro la showgirl per la scelta di metter al bimbo la mascherina per via dell’emergenza sanitaria. I bambini fino ai 6 anni di età sono esenti, le hanno fatto notare in tanti. E tra le critiche, più di qualcuno si è anche preoccupato per il rischio soffocamento.

Federico Fashion style, che figuraccia! Dopo la polemica, la (doppia) gaffe del parrucchiere delle vip non passa in sordina