“Non è vero…”. Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, colpo di scena al GF Vip

Nuovo capitolo sul particolare rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Nelle ultime ore nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ i due si sono sicuramente riavvicinati, dopo un periodo non proprio positivo. Il giovane sembra che ormai si sia praticamente innamorato dell’ex moglie di Flavio Briatore, mentre lei nei giorni scorsi si è tirata indietro ammettendo anche che c’è qualcuno che la aspetta fuori dal reality show. E proprio questo è stato l’argomento di oggi.

La Gregoraci ha ricevuto parecchi messaggi attraverso alcuni aerei che hanno sorvolato la casa del ‘GF Vip’. Nonostante questa confessione della donna, Pierpaolo non pare proprio molto convinto di tutta questa situazione. Nell’ultima puntata ha ammesso di non credere alle affermazioni di lei e nel daytime odierno ha deciso di confermare questa tesi. Ed ecco che è giunta nuovamente una dichiarazione della Gregoraci che non lascerebbe più spazio a dei dubbi. (Continua dopo la foto)















Pretelli ha affermato: “Non penso ci sia qualcuno fuori”. Poi ha confidato di avere intenzione di inviare uno striscione con la scritta: “Sei la parte più bella del mio GF’. A testimonianza del fatto che il sentimento è ormai difficile da negare. Non riesce però a comprendere chi possa essere colui che invia questi messaggi attraverso i velivoli. Nonostante ci abbia sicuramente pensato a lungo, non è stato in grado di capirlo. Ed Elisabetta non ha fornito ulteriori spiegazioni su questo. (Continua dopo la foto)















Una volta entrata all’interno del confessionale, la Gregoraci si è però lasciata andare ad una frase che gelerebbe del tutto il suo corteggiatore. Infatti, anche se ha ribadito di non essere ufficialmente legata da nessun rapporto amoroso, questa persona le piace eccome: “Sono single, però magari Cupido ha tirato una freccia”. I sogni di gloria di Pretelli sembrano destinati a spegnersi, anche se difficilmente mollerà la presa. Molto probabilmente se ne riparlerà ancora nella puntata di stasera. (Continua dopo la foto)









A lanciare la bomba su Elisabetta Gregoraci è stato Roberto Alessi dalle pagine del settimanale Novella 2000. Secondo il direttore nel cuore della bella Elisabetta ci sarebbe Piero Barone, tenorino del trio ”Il Volo” ed ex fidanzato di Valentina Allegri, l’ex allenatore della Juventus. Classe 1993, tredici anni più giovane di Elisabetta, è originario di Naro, un paesino in provincia di Agrigento.

“Innamorata del tenorino de ‘Il Volo”. Elisabetta Gregoraci ‘smascherata’. Altro che Mr.Rain, il suo cuore batte per lui