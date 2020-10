Marta Gerbi di Amici? Ecco che fine ha fatto. L’ex cantante della scuola ha fatto strada: è proprio Maria De Filippi a svelarlo

Marta Gerbi, ve la ricordate? Il giovane talento ha partecipato alla seconda edizione di Amici, ma nessuno riesce a dimenticarla, neanche la padrona di casa Maria De Filippi che nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier ha fatto il suo nome. Una buona occasione per rispolverare l’album dei ricordi, non solo per i fan ma anche per la conduttrice che sappiamo essere propensa ad affezionarsi ai ‘suoi’ ragazzi.

Una voce che ha fatto sognare, Marta Gerbi da talentuosa cantante è riuscita a diventare non solo un’insegnante di canto, ma anche mamma. Le novità non si fermano a questo, perchè la Gerbi oggi ha nuovamente solcato la soglia della scuola più famosa d’Italia, non più nelle vesti di allieva, ma in quelle di coach. E di questo non poteva che parlare Maria De Filippi di fronte alle telecamere di Domenica In. (Continua a leggere dopo la foto).















L’inizio della collaborazione dell’ex allieva contiene anche un racconto dolce e ironico: “Quest’anno mi è capitata una cosa. Sai che chiami i coach per insegnare ai ragazzi? A un certo punto arriva una ragazza incinta. Mi dicono: ‘Guarda c’è questa coach che è brava, ma tu la conosci perché ha fatto Amici’. Si chiama Marta Gerbi. Questa aveva fatto amici tanti, tanti anni prima”. (Continua a leggere dopo la foto).















Maria De Filippi ha aggiunto con emozione: “Me la ricordavo, quando l’ho vista era incinta. Mi ha spiegato che insegna canto ai ragazzi. Io ero molto contenta. Ha lavorato con me e mi ha fatto molto piacere. È tornata dove era partita e mi ha fatto veramente piacere”. Così la carriera della Gerbi prosegue nonostante gli impegni familiari che nell’ultimo anno sono decisamente aumentati. (Continua a leggere dopo le foto).









La cantante torinese oggi residente a Roma, all’epoca della scuola di Amici si definiva “dolce, fragile, sensibile e lunatica” e di strada ne ha percorsa. Infatti dal trampolino di lancio, tante le collaborazioni, come ad esempio il suo impegno come cantante e ballerina a Buona domenica e Maurizio Costanzo Show. Ma anche concerti e il percorso iniziato e concluso a pieni voti come vocal trainer. Poi l’amore, quindi il matrimonio con Astor Mortis, con cui ha dato alla luce la splendida Lelia. Successo dopo successo, e lo spettacolo continua.

“Io e Asia Argento?”. E Fabrizio Corona, alla fine, parla e non nasconde nulla. È successo tra loro