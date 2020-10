Ennesima puntata bollente quella di ‘Uomini e Donne’, andata in onda nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre. Ancora una volta la vulcanica opinionista Tina Cipollari ha messo nel mirino Gemma Galgani e la sua uscita ha fatto davvero scalpore. Sia la dama torinese che un’altra donna, la signora Maria, hanno lo stesso obiettivo, ovvero Biagio Di Maro. Quest’ultimo si è reso protagonista di un gesto molto apprezzato nei confronti della Galgani. Si è trattato di un filmato.

In questo video appaiono alcune tortorelle intente a copulare tra loro. Ovviamente non è stato fatto per provocare negativamente Gemma, ma nonostante ciò in studio è scoppiato il caos. Si sono sprecate battute e dichiarazioni pungenti e Gemma è stata presa in giro dalla solita Tina. In particolare, lo storico volto di 'UeD' ha posto un quesito diretto al cavaliere, che ha poi risposto però a Gianni Sperti. L'affermazione della Cipollari ha comunque creato un vero e proprio scompiglio.















La domanda esplicita, che non ha bisogno di interpretazione, è stata la seguente: "Scusami, ma tu vorresti copulare con Gemma?". Successivamente Sperti gli ha chiesto di dire pubblicamente se fosse interessato a Gemma. Lui è stato convinto nella risposta: "In tutto e per tutto". Quindi, le sue intenzioni sembrerebbero davvero molto serie. Biagio non ha messo nel mirino solo la dama piemontese, infatti avrebbe anche approfondito la conoscenza con la dama Aurora.















Alcuni giorni fa la povera Gemma Galgani ha dovuto chiudere la conoscenza con Paolo. Lui, dopo aver tergiversato, ha ammesso di non provare più alcun interesse nei confronti di Gemma e di preferire la compagnia di Maria e Sabina, più giovani di Gemma.Archiviato il capitolo Gemma Galgani, Paolo ha cominciato a conoscere Sabina e Maria. "Com'è andato l'appuntamento?", chiede Maria De Filippi a Sabina. "Benissimo. C'è stato anche un bacio quando ci siamo salutati".









Dopo Sabina, Paolo ha annunciato di dover uscire anche con Maria con cui è già uscito a cena. Paolo viene descritto come una persona allegra e molto piacevole. Adesso il dubbio è tutto su chi sceglierà tra Maria e Sabina. In attesa di capire quale sia la donna adatta a lui, Paolo sceglie di ballare con Maria. Per Gemma Galgani invece questi giorni e queste ore sono davvero da dimenticare. L’anima gemella non riesce proprio a trovarla.

